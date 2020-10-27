Carreta tomba e quase atinge lojas em São Torquato, Vila Velha

Uma carreta tombou por volta de 5h no bairro São Torquato, em Vila Velha. O motorista sofreu ferimentos leves. O acidente aconteceu próximo à praça Getúlio Vargas, na região do Terminal de São Torquato, deixa uma faixa interditada e o trânsito já começa a ficar complicado na manhã desta terça-feira (27).
O motorista foi socorrido em um carro particular, mas à reportagem da TV Gazeta ele contou que seguia sentido Serra quando perdeu o controle do veículo. Para não causar um acidente pior, já que atingiria veículos na contramão, o condutor jogou o carro para o lado contrário, em direção à calçada. Com isso, ele parou muito próximo a lojas, quase atingindo o comércio do local.
Policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar estão no local atendendo a ocorrência. O teste do bafômetro foi realizado e deu negativo. Um caminhão guincho é aguardado para fazer a retirada do veículo. Uma faixa está interditada e o trânsito começa a ficar intenso na região, próximo ao Terminal de São Torquato.
Com informações de Carol Monteiro, da TV Gazeta