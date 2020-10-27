Carreta tomba e quase atinge lojas em São Torquato, Vila Velha

O motorista foi socorrido em um carro particular, mas à reportagem da TV Gazeta ele contou que seguia sentido Serra quando perdeu o controle do veículo. Para não causar um acidente pior, já que atingiria veículos na contramão, o condutor jogou o carro para o lado contrário, em direção à calçada. Com isso, ele parou muito próximo a lojas, quase atingindo o comércio do local.