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Acidente

Carreta tomba e quase atinge lojas em São Torquato, Vila Velha

O acidente aconteceu próximo ao Terminal de São Torquato. O motorista sofreu ferimentos leves

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 06:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 06:57
Caminhão tombou próximo ao Terminal de São Torquato por volta das 5h desta segunda-feira (27)
Carreta tombou próximo ao Terminal de São Torquato por volta das 5h desta segunda-feira (27) Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Uma carreta tombou por volta de 5h no bairro São Torquato, em Vila Velha. O motorista sofreu ferimentos leves. O acidente aconteceu próximo à praça Getúlio Vargas, na região do Terminal de São Torquato, deixa uma faixa interditada e o trânsito já começa a ficar complicado na manhã desta terça-feira (27).
O motorista foi socorrido em um carro particular, mas à reportagem da TV Gazeta ele contou que seguia sentido Serra quando perdeu o controle do veículo. Para não causar um acidente pior, já que atingiria veículos na contramão, o condutor jogou o carro para o lado contrário, em direção à calçada. Com isso, ele parou muito próximo a lojas, quase atingindo o comércio do local.
Policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar estão no local atendendo a ocorrência. O teste do bafômetro foi realizado e deu negativo. Um caminhão guincho é aguardado para fazer a retirada do veículo. Uma faixa está interditada e o trânsito começa a ficar intenso na região, próximo ao Terminal de São Torquato.
Com informações de Carol Monteiro, da TV Gazeta

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