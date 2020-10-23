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Leonel Ximenes

Polícia do ES recupera carreta roubada com carga no valor de R$ 400 mil

Veículo carregado de autopeças foi localizado num galpão em Cariacica

Públicado em 

23 out 2020 às 17:17
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A carreta e a carga roubadas no galpão
A carreta e a carga roubadas no galpão Crédito: Foto do leitor
Policiais da Delegacia de Roubo a Cargas recuperaram, na tarde desta sexta-feira (23), dentro de um galpão no bairro Santo Antônio, em Cariacica, uma carreta carregada de peças de veículos automotores no valor estimado de R$ 400 mil. O veículo tinha sido roubado na noite da última quarta-feira (21) na BR 262, em Domingos Martins.
Participam da operação quatro agentes da Polícia Civil e a delegada Rhaiana Bremenkamp. O veículo é de uma transportadora de Vila Velha e foi localizado após investigação da equipe da delegacia.
Neste momento os policiais estão atrás dos possíveis criminosos. No local onde foi encontrada a carreta, não havia ninguém. O motorista do veículo já foi ouvido pela polícia e disse que foi vítima de três assaltantes que estavam dentro de um Voyage preto na rodovia federal.

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A carreta e a carga roubadas estão sendo periciadas e serão levadas para a Delegacia de Roubo a Cargas, em Vitória. Na segunda-feira, será entregue à transportadora em Vila Velha.
Conforme a coluna mostrou, o Espírito Santo está obtendo sucesso na repressão ao roubo de cargas. Até setembro, só oito ocorrências haviam sido registradas no ES. A PC tem recuperado a maioria das cargas roubadas.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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