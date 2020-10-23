Polícia do ES recupera carreta roubada com carga no valor de R$ 400 mil

Policiais da Delegacia de Roubo a Cargas recuperaram, na tarde desta sexta-feira (23), dentro de um galpão no bairro Santo Antônio, em Cariacica
, uma carreta carregada de peças de veículos automotores no valor estimado de R$ 400 mil. O veículo tinha sido roubado na noite da última quarta-feira (21) na BR 262, em Domingos Martins.
Participam da operação quatro agentes da Polícia Civil e a delegada Rhaiana Bremenkamp. O veículo é de uma transportadora de Vila Velha e foi localizado após investigação da equipe da delegacia.
Neste momento os policiais estão atrás dos possíveis criminosos. No local onde foi encontrada a carreta, não havia ninguém. O motorista do veículo já foi ouvido pela polícia e disse que foi vítima de três assaltantes que estavam dentro de um Voyage preto na rodovia federal.
A carreta e a carga roubadas estão sendo periciadas e serão levadas para a Delegacia de Roubo a Cargas, em Vitória. Na segunda-feira, será entregue à transportadora em Vila Velha.
Conforme a coluna mostrou
, o Espírito Santo está obtendo sucesso na repressão ao roubo de cargas. Até setembro, só oito ocorrências haviam sido registradas no ES. A PC tem recuperado a maioria das cargas roubadas.