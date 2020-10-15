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3,5 toneladas

Carga de aço inox furtada avaliada em R$ 3 milhões é apreendida na Serra

A Polícia Civil apreendeu 3,5 toneladas de aço inox em um galpão no bairro Carapebus, produto que havia sido furtado de uma usina em Fundão; um advogado foi preso no local por receptação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 20:06

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 20:06

Foto do galpão onde as 3,5 toneladas de aço inox foram encontradas
A Polícia Civil apreendeu carga de 3,5 toneladas de aço inox avaliada em R$ 3 milhões na Serra nesta quarta (14) Crédito: Divulgação/PCES
A Polícia Civil apreendeu nesta quarta-feira (14) no bairro Carapebus, na Serra, 3,5 toneladas de aço inox, produto que havia sido furtado de uma usina em Fundão no último dia 27. A carga é avaliada em R$ 3 milhões e um advogado de 38 anos, proprietário do local onde o carregamento foi encontrado, foi preso por receptação. 
A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz e o titular, o delegado Rodrigo Peçanha, explicou que a polícia recebeu uma denúncia de que essa carga estaria em um galpão no bairro Carapebus. O carregamento foi encontrado em uma carreta que iria para São Paulo, também foram apreendidos outros materiais que o delegado acredita que sejam frutos de roubo.
Caminhão que iria transportar a carga de aço inox para São Paulo
Carga seria transportada para São Paulo Crédito: Divulgação/PCES
"O material resultante de crime foi encontrado em uma carreta, que foi carregada com o inox na manhã dessa quarta-feira (14). O veículo já estava do lado de fora do galpão, porque seguiria para o estado de São Paulo, ainda nesse dia 14. Dentro do galpão, também havia uma bateria de Estação Rádio Base (ERB), que não é comercializada. Então, só poderia ser produto de crime. Ela é fabricada exclusivamente para empresas de telefonia e, quando é produto de crime, a estação costuma ser vendida clandestinamente por R$ 8 mil. Esse material também foi apreendido", explicou.
O advogado confessou que comprou a carga de um intermediário e foi levado para uma unidade prisional. Segundo Rodrigo Peçanha, ele responderá pelo crime de receptação qualificada. O delegado acrescentou ainda que as investigações continuarão para apurar se há envolvimento do detido no crime de roubo ao aço inox em Fundão, que foi devolvido à vítima.

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