Carga de aço inox furtada avaliada em R$ 3 milhões é apreendida na Serra

A Polícia Civil apreendeu carga de 3,5 toneladas de aço inox avaliada em R$ 3 milhões na Serra nesta quarta (14) Crédito: Divulgação/PCES

A Polícia Civil apreendeu nesta quarta-feira (14) no bairro Carapebus, na Serra, 3,5 toneladas de aço inox, produto que havia sido furtado de uma usina em Fundão no último dia 27. A carga é avaliada em R$ 3 milhões e um advogado de 38 anos, proprietário do local onde o carregamento foi encontrado, foi preso por receptação.

A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz e o titular, o delegado Rodrigo Peçanha, explicou que a polícia recebeu uma denúncia de que essa carga estaria em um galpão no bairro Carapebus. O carregamento foi encontrado em uma carreta que iria para São Paulo, também foram apreendidos outros materiais que o delegado acredita que sejam frutos de roubo.

Carga seria transportada para São Paulo Crédito: Divulgação/PCES

"O material resultante de crime foi encontrado em uma carreta, que foi carregada com o inox na manhã dessa quarta-feira (14). O veículo já estava do lado de fora do galpão, porque seguiria para o estado de São Paulo, ainda nesse dia 14. Dentro do galpão, também havia uma bateria de Estação Rádio Base (ERB), que não é comercializada. Então, só poderia ser produto de crime. Ela é fabricada exclusivamente para empresas de telefonia e, quando é produto de crime, a estação costuma ser vendida clandestinamente por R$ 8 mil. Esse material também foi apreendido", explicou.