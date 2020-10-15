Bandidos assaltam e trancam funcionários dentro de supermercado em Vitória

O supermercado, que integra a rede Eldorado, fica localizado na rodovia Serafim Derenzi. Por telefone, uma funcionária confirmou o assalto, mas não deu detahes sobre a ocorrência.

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"Uma guarnição prosseguiu imediatamente até o local, mas os suspeitos já haviam se evadido. No local os policiais foram informados de que três criminosos armados invadiram o estabelecimento e fizeram quatro vítimas, sendo dois funcionários e dois clientes, que tiveram pertences pessoais, como relógios e celulares, levados pelos indivíduos, que também roubaram uma quantia em dinheiro do caixa" informou a PM, em nota.