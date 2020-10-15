Bandidos assaltam e trancam funcionários dentro de supermercado em Vitória

Três criminosos assaltaram um supermercado no bairro Joana D'arc, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (15). De acordo com testemunhas, os bandidos trancaram os funcionários dentro da loja e roubaram celulares e relógios das vítimas, além de pegarem o dinheiro que estava nos caixas do estabelecimento.
O supermercado, que integra a rede Eldorado, fica localizado na rodovia Serafim Derenzi. Por telefone, uma funcionária confirmou o assalto, mas não deu detahes sobre a ocorrência.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que, no final da manhã desta quinta-feira, recebeu informações anônimas de que um supermercado do bairro Joana D'arc, em Vitória, estaria sendo assaltado.
"Uma guarnição prosseguiu imediatamente até o local, mas os suspeitos já haviam se evadido. No local os policiais foram informados de que três criminosos armados invadiram o estabelecimento e fizeram quatro vítimas, sendo dois funcionários e dois clientes, que tiveram pertences pessoais, como relógios e celulares, levados pelos indivíduos, que também roubaram uma quantia em dinheiro do caixa" informou a PM, em nota.
Ainda segundo a Polícia Militar, "o patrulhamento na região foi reforçado, mas até o momento nenhum suspeito foi detido. As vítimas foram orientadas a registrar a ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado", finalizou.