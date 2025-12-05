A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Cachorra fica presa por 5 dias em montanha e é resgatada de rapel no ES

Publicado em 05/12/2025 às 13h54
Resgate mobiliza Defesa Civil e Corpo de Bombeiros em operação
Resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Crédito: Prefeitura de Muniz Freire

Uma cadela mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil após ficar cinco dias presa em montanha a aproximadamente 300 metros de altura em Muniz Freire, Região do Caparaó, no Espírito Santo.

A operação para retirar o animal ocorreu na comunidade de São Cristóvão,  na terça-feira (20) — mas foi divulgada somente nesta sexta-feira (5). Com técnicas de rapel, bombeiros militares resgataram a Mel e a entregaram aos tutores.

Publicidade