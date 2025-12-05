Cachorra fica presa por 5 dias em montanha e é resgatada de rapel no ES

Uma cadela mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil após ficar cinco dias presa em montanha a aproximadamente 300 metros de altura em Muniz Freire, Região do Caparaó, no Espírito Santo.

A operação para retirar o animal ocorreu na comunidade de São Cristóvão, na terça-feira (20) — mas foi divulgada somente nesta sexta-feira (5). Com técnicas de rapel, bombeiros militares resgataram a Mel e a entregaram aos tutores.