Carga irregular de café e granito é apreendida no Norte do Estado

Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) apreendeu cargas de café e granito que estavam sendo transportadas sem nota fiscal, ou com nota fiscal irregular. A operação foi realizada durante a tarde e noite dessa sexta-feira (16) nos municípios de Colatina, Linhares e Rio Bananal. Uma fiscalização daapreendeu cargas de café e granito que estavam sendo transportadas sem nota fiscal, ou com nota fiscal irregular. A operação foi realizada durante a tarde e noite dessa sexta-feira (16) nos municípios de Barra de São Francisco

Na região de Linhares, os auditores fiscais, segundo a Sefaz, apreenderam um caminhão que transportava 500 sacas de grãos de café, o que corresponde a cerca de 30 toneladas. A nota fiscal da carga dizia que a carga havia saído do município da Serra. No entanto, o motorista afirmou ter carregado o caminhão em Colatina. Ou seja, a nota fiscal apresentava informação falsa, disse o auditor fiscal Frank Gaigher.

Se os auditores somente observassem os documentos fiscais, não teriam achado irregularidade. Mas, ao questionar o caminhoneiro, perceberam a irregularidade, acrescenta Gaigher. Para que a carga seja liberada o proprietário irá precisar pagar aproximadamente R$ 105 mil aos cofres estaduais.

Todas as operações contaram com o apoio da Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Militar . Em outro ponto da ação foram apreendidas seis pedras de granito que estavam sendo transportadas sem nota fiscal, ou sem estarem completamente grafadas - o que pode ser um indicativo de sonegação fiscal.

Fiscalização da Sefaz apreende carga irregular de café e granito no norte do Estado

"Um dos motoristas autuados viu a fiscalização, parou num posto de combustíveis e começou a grafar a pedra para tentar demonstrar que não estava irregular. Isso é inusitado, irregular e também não foi suficiente para ludibriar os auditores que estavam na operação", comentou o auditor fiscal Germanni Herzog.