Carga irregular de café e granito é apreendida no Norte do Estado

Uma fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) apreendeu cargas de café e granito que estavam sendo transportadas sem nota fiscal, ou com nota fiscal irregular. A operação foi realizada durante a tarde e noite dessa sexta-feira (16) nos municípios de Barra de São Francisco, Colatina, Linhares e Rio Bananal.
Na região de Linhares, os auditores fiscais, segundo a Sefaz, apreenderam um caminhão que transportava 500 sacas de grãos de café, o que corresponde a cerca de 30 toneladas. A nota fiscal da carga dizia que a carga havia saído do município da Serra. No entanto, o motorista afirmou ter carregado o caminhão em Colatina. Ou seja, a nota fiscal apresentava informação falsa, disse o auditor fiscal Frank Gaigher.
Se os auditores somente observassem os documentos fiscais, não teriam achado irregularidade. Mas, ao questionar o caminhoneiro, perceberam a irregularidade, acrescenta Gaigher. Para que a carga seja liberada o proprietário irá precisar pagar aproximadamente R$ 105 mil aos cofres estaduais.
Todas as operações contaram com o apoio da Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Militar. Em outro ponto da ação foram apreendidas seis pedras de granito que estavam sendo transportadas sem nota fiscal, ou sem estarem completamente grafadas - o que pode ser um indicativo de sonegação fiscal.
Fiscalização da Sefaz apreende carga irregular de café e granito no norte do Estado
"Um dos motoristas autuados viu a fiscalização, parou num posto de combustíveis e começou a grafar a pedra para tentar demonstrar que não estava irregular. Isso é inusitado, irregular e também não foi suficiente para ludibriar os auditores que estavam na operação", comentou o auditor fiscal Germanni Herzog.
As multas nos seis casos ultrapassam os R$ 33 mil. Também foi apreendido 515 quilos de café torrado em pó e 80 caixas de filtro descartável. Neste caso, a autuação foi de R$ 4,4 mil. Até o momento, dois blocos de granito e as cargas de café não tiveram as multas pagas.