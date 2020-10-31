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Trânsito

Caminhão com pane bloqueia viaduto por três horas em Vila Velha

Segundo a Rodosol, o sentido dos motoristas que trafegam em direção a Vitória ficou fechado por volta de 12h54 até as 15h20 para a remoção do veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 17:16

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 17:16

Caminhão com pane gera retenção no trânsito
Caminhão com pane gera retenção no trânsito Crédito: Leitor | A Gazeta
Um caminhão quebrado no final da tarde deste sábado (31) gerou grande lentidão no trânsito no viaduto que faz a ligação entre a Rodovia do Sol e a Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. De acordo com relatos de leitores de A Gazeta, alguns carros tentavam retornar pela contramão para evitar o engarrafamento.
Segundo a Rodosol, concessionária responsável pela via, para a remoção do caminhão, o sentido norte da via, dos motoristas que trafegam em direção a Vitória, ficou bloqueado por cerca de três horas, das 12h54 até as 15h20. 
Após a remoção, de acordo com a concessionária, o trânsito no local voltou a fluir sem grandes retenções. 
Caminhão com pane gera retenção no trânsito
Caminhão com pane gera retenção no trânsito Crédito: Leitor/A Gazeta

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