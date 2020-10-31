Caminhão com pane bloqueia viaduto por três horas em Vila Velha

Um caminhão quebrado no final da tarde deste sábado (31) gerou grande lentidão no trânsito no viaduto que faz a ligação entre a Rodovia do Sol e a Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. De acordo com relatos de leitores de A Gazeta, alguns carros tentavam retornar pela contramão para evitar o engarrafamento.
Segundo a Rodosol, concessionária responsável pela via, para a remoção do caminhão, o sentido norte da via, dos motoristas que trafegam em direção a Vitória, ficou bloqueado por cerca de três horas, das 12h54 até as 15h20.
Após a remoção, de acordo com a concessionária, o trânsito no local voltou a fluir sem grandes retenções.