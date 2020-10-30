Engavetamento e carro quebrado complicam o trânsito na Terceira Ponte

Alguns minutos antes do acidente, motoristas também registraram a presença de trânsito intenso e lentidão no sentido contrário, para quem segue de Vitória para Vila Velha. Também de acordo com a Rodosol, a presença de um carro com pane complicou o trânsito na ponte. A concessionária também ressaltou que é esperado um aumento no fluxo de carros em decorrência do horário de movimento intenso no local.