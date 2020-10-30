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Engavetamento e carro quebrado complicam o trânsito na Terceira Ponte

Além do grande fluxo de veículos, um acidente envolvendo três veículos e carro com pane registrados no final da tarde desta sexta-feira (30) colaboraram para o congestionamento da via

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 17:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 17:30
Acidente na Terceira Ponte deixa trânsito intenso
Acidente na Terceira Ponte deixa trânsito intenso Crédito: Leitor/A Gazeta
Um engarrafamento envolvendo três veículos e um carro com pane deixaram o trânsito complicado na Terceira Ponte na tarde desta sexta-feira (30). O acidente aconteceu às 16h50 no sentido Norte, para quem segue de Vila Velha para Vitória. De acordo com informações da Rodosol, concessionária que administra a via, guinchos foram acionados ao local para a remoção dos veículos. Ninguém ficou ferido. 
Alguns minutos antes do acidente, motoristas também registraram a presença de trânsito intenso e lentidão no sentido contrário, para quem segue de Vitória para Vila Velha. Também de acordo com a Rodosol, a presença de um carro com pane complicou o trânsito na ponte. A concessionária também ressaltou que é esperado um aumento no fluxo de carros em decorrência do horário de movimento intenso no local. 
Trânsito intenso Terceira Ponte
Trânsito intenso Terceira Ponte Crédito: Leitor/A Gazeta
Em função do grande movimento de veículos, um longo congestionamento se formou ao longo da Terceira Ponte. O motorista que trafega no sentido Vitória - Vila Velha encontra impactos no trânsito desde a Reta da Penha. No sentido oposto  Vila Velha - Vitória  há sinais de retenção em toda a extensão da ponte. 

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