Engavetamento e carro quebrado complicam o trânsito na Terceira Ponte

Um engarrafamento envolvendo três veículos e um carro com pane deixaram o trânsito complicado na Terceira Ponte na tarde desta sexta-feira (30). O acidente aconteceu às 16h50 no sentido Norte, para quem segue de Vila Velha para Vitória. De acordo com informações da Rodosol, concessionária que administra a via, guinchos foram acionados ao local para a remoção dos veículos. Ninguém ficou ferido.
Alguns minutos antes do acidente, motoristas também registraram a presença de trânsito intenso e lentidão no sentido contrário, para quem segue de Vitória para Vila Velha. Também de acordo com a Rodosol, a presença de um carro com pane complicou o trânsito na ponte. A concessionária também ressaltou que é esperado um aumento no fluxo de carros em decorrência do horário de movimento intenso no local.
Em função do grande movimento de veículos, um longo congestionamento se formou ao longo da Terceira Ponte. O motorista que trafega no sentido Vitória - Vila Velha encontra impactos no trânsito desde a Reta da Penha. No sentido oposto Vila Velha - Vitória há sinais de retenção em toda a extensão da ponte.