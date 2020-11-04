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Parte de casa interditada desaba à margem de rio em Linhares

Segundo a Defesa Civil municipal, a residência estava interditada devido ao risco de desabamento da estrutura. Por isso, no momento da queda, não tinha ninguém no local e feridos não foram registrados

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 15:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 15:04
Parte de casa desabou em Linhares
Parte de casa desabou em Linhares Crédito: TV Gazeta Norte/ Reprodução
Parte de uma casa desabou na Avenida Beira Rio, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (4). Segundo a Defesa Civil municipal, a residência estava interditada devido ao risco de desabamento da estrutura. Por isso, no momento da queda, não tinha ninguém no local e feridos não foram registrados.
O desabamento ocorreu na parte traseira casa os escombros ficaram caídos na margem do Rio Pequeno. A Defesa Civil de Linhares informou que o local estava inabitado desde agosto de 2018, quando a família que ali residia foi realocada para outro imóvel, por meio do aluguel social promovido pela Fundação Renova.

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Algumas casas da avenida estão vazias em função de uma barragem na região. Um laudo técnico afirmou que essa barragem corria o risco de rompimento. Desde então, as famílias tiveram que se mudar da região e recebendo auxílios da Fundação Renova, entidade responsável por gerir os programas de reparação, de locais impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015.
Segundo a Fundação Renova, das 48 famílias que residiam na avenida Beira Rio, sete permanecem no local e 46 recebem compensação financeira. As famílias que deixaram provisoriamente suas residências na avenida estão acolhidas em moradia provisória ou recebem compensação financeira pela Fundação Renova.

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