Parte de casa interditada desaba à margem de rio em Linhares

Parte de casa desabou em Linhares Crédito: TV Gazeta Norte/ Reprodução

Parte de uma casa desabou na Avenida Beira Rio, em Linhares , Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (4). Segundo a Defesa Civil municipal, a residência estava interditada devido ao risco de desabamento da estrutura. Por isso, no momento da queda, não tinha ninguém no local e feridos não foram registrados.

O desabamento ocorreu na parte traseira casa os escombros ficaram caídos na margem do Rio Pequeno. A Defesa Civil de Linhares informou que o local estava inabitado desde agosto de 2018, quando a família que ali residia foi realocada para outro imóvel, por meio do aluguel social promovido pela Fundação Renova.

Algumas casas da avenida estão vazias em função de uma barragem na região. Um laudo técnico afirmou que essa barragem corria o risco de rompimento. Desde então, as famílias tiveram que se mudar da região e recebendo auxílios da Fundação Renova, entidade responsável por gerir os programas de reparação, de locais impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015.