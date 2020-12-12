Fim de semana no ES será de sol entre nuvens e pancadas de chuva

A orla da Praia de Camburi, na altura do bairro Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Pedro Permuy

O sábado (12) até amanheceu com aquele sol que o capixaba estava esperando, mas, de acordo com o Instituto Climatempo , essa paisagem não vai durar por muitas horas. Isso porque para esta tarde e noite a previsão já é de pancadas de chuva por quase todo o Espírito Santo

Já no domingo (13), apesar de poucas localidades registrarem expectativa de chuva, o sol aparece entre nuvens e o dia deve ficar nublado na maior parte do tempo. As temperaturas também refletem essa instabilidade: nas principais zonas do Estado vão ficar em média entre 20° e 30°.

Em Vitória , o Climatempo prevê pancadas de chuva para esta tarde e noite de sábado (12), mas com o dia com 0% de possibilidade de chuva no domingo (13). A mínima para o fim de semana fica em 21° e a máxima, 31°.

Ainda assim, o domingo (13) na Capital deve ser de sol entre nuvens, cenário que se repete na Grande Vitória, segundo estimativas do instituto.

A orla da Praia de Camburi, na altura do bairro Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Pedro Permuy

Já em Domingos Martins, região Serrana do Estado, chove rápido durante o dia e à noite neste sábado (12) com mínima de 19° e máxima de 28°. No domingo (13), a previsão é de sol entre nuvens, mas também sem chuvas. A temperatura deve oscilar entre 18° e 28°.

Santa Teresa, também na região Serrana do Espírito Santo, deve registrar frio no fim de semana. Neste sábado (12) a mínima pode chegar a 17° e não vai passar de 26°, conforme diz o Climatempo. A previsão também é de chuvas rápidas na parte da tarde e noite. No domingo (13), o cenário se repete só com a diferença de que a mínima pode baixar para 16°.

Em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado, o sábado (12) será de sol e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas devem ficar entre 21° e 31°, como no domingo (13), em que a chance de chuvas nesses horários é de 80%, segundo o Climatempo. A temperatura vai aumentar em um grau na mínima e na máxima no domingo (13) em relação à previsão de sábado (12).