Fim de semana no ES será de sol entre nuvens e pancadas de chuva

O sábado (12) até amanheceu com aquele sol que o capixaba estava esperando, mas, de acordo com o Instituto Climatempo, essa paisagem não vai durar por muitas horas. Isso porque para esta tarde e noite a previsão já é de pancadas de chuva por quase todo o Espírito Santo.
Já no domingo (13), apesar de poucas localidades registrarem expectativa de chuva, o sol aparece entre nuvens e o dia deve ficar nublado na maior parte do tempo. As temperaturas também refletem essa instabilidade: nas principais zonas do Estado vão ficar em média entre 20° e 30°.
Em Vitória, o Climatempo prevê pancadas de chuva para esta tarde e noite de sábado (12), mas com o dia com 0% de possibilidade de chuva no domingo (13). A mínima para o fim de semana fica em 21° e a máxima, 31°.
Ainda assim, o domingo (13) na Capital deve ser de sol entre nuvens, cenário que se repete na Grande Vitória, segundo estimativas do instituto.
Já em Domingos Martins, região Serrana do Estado, chove rápido durante o dia e à noite neste sábado (12) com mínima de 19° e máxima de 28°. No domingo (13), a previsão é de sol entre nuvens, mas também sem chuvas. A temperatura deve oscilar entre 18° e 28°.
Santa Teresa, também na região Serrana do Espírito Santo, deve registrar frio no fim de semana. Neste sábado (12) a mínima pode chegar a 17° e não vai passar de 26°, conforme diz o Climatempo. A previsão também é de chuvas rápidas na parte da tarde e noite. No domingo (13), o cenário se repete só com a diferença de que a mínima pode baixar para 16°.
Em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado, o sábado (12) será de sol e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas devem ficar entre 21° e 31°, como no domingo (13), em que a chance de chuvas nesses horários é de 80%, segundo o Climatempo. A temperatura vai aumentar em um grau na mínima e na máxima no domingo (13) em relação à previsão de sábado (12).
Já em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, deve chover ó neste sábado (12). A previsão é de que chova rápido de tarde e de noite. As temperaturas não devem fugir de 19°, mínima, e 28°, máxima. No domingo (13), o Climatempo prevê 0% de chance de precipitação com temperaturas que vão de 18° a 30°.