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Previsão do tempo

Fim de semana no ES será de sol entre nuvens e pancadas de chuva

Climatempo prevê pancadas de chuva na maior parte das regiões capixabas na tarde e noite deste sábado (12) e domingo (13), mas temperaturas não estão em baixa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 10:56

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 10:56

A orla da Praia de Camburi, na altura do bairro Jardim Camburi, em Vitória
A orla da Praia de Camburi, na altura do bairro Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Pedro Permuy
O sábado (12) até amanheceu com aquele sol que o capixaba estava esperando, mas, de acordo com o Instituto Climatempo, essa paisagem não vai durar por muitas horas. Isso porque para esta tarde e noite a previsão já é de pancadas de chuva por quase todo o Espírito Santo.
Já no domingo (13), apesar de poucas localidades registrarem expectativa de chuva, o sol aparece entre nuvens e o dia deve ficar nublado na maior parte do tempo. As temperaturas também refletem essa instabilidade: nas principais zonas do Estado vão ficar em média entre 20° e 30°.

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Em Vitória, o Climatempo prevê pancadas de chuva para esta tarde e noite de sábado (12), mas com o dia com 0% de possibilidade de chuva no domingo (13). A mínima para o fim de semana fica em 21° e a máxima, 31°.
Ainda assim, o domingo (13) na Capital deve ser de sol entre nuvens, cenário que se repete na Grande Vitória, segundo estimativas do instituto.
A orla da Praia de Camburi, na altura do bairro Jardim Camburi, em Vitória
A orla da Praia de Camburi, na altura do bairro Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Pedro Permuy
Já em Domingos Martins, região Serrana do Estado, chove rápido durante o dia e à noite neste sábado (12) com mínima de 19° e máxima de 28°. No domingo (13), a previsão é de sol entre nuvens, mas também sem chuvas. A temperatura deve oscilar entre 18° e 28°.
Santa Teresa, também na região Serrana do Espírito Santo, deve registrar frio no fim de semana. Neste sábado (12) a mínima pode chegar a 17° e não vai passar de 26°, conforme diz o Climatempo. A previsão também é de chuvas rápidas na parte da tarde e noite. No domingo (13), o cenário se repete só com a diferença de que a mínima pode baixar para 16°.
Em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado, o sábado (12) será de sol e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas devem ficar entre 21° e 31°, como no domingo (13), em que a chance de chuvas nesses horários é de 80%, segundo o Climatempo. A temperatura vai aumentar em um grau na mínima e na máxima no domingo (13) em relação à previsão de sábado (12).

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Já em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, deve chover ó neste sábado (12). A previsão é de que chova rápido de tarde e de noite. As temperaturas não devem fugir de 19°, mínima, e 28°, máxima. No domingo (13), o Climatempo prevê 0% de chance de precipitação com temperaturas que vão de 18° a 30°.

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