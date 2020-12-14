Covid-19: secretário do ES faz alerta sobre mentiras envolvendo a vacina

As últimas informações que correm pelo mundo sobre a vacina contra o novo coronavírus trouxeram, também, muitas dúvidas e até fake news sobre o assunto. Na tarde desta segunda-feira (14), o secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, se mostrou indignado com o que tem visto nas redes e frisou: "as mentiras sobre a vacina nas redes sociais não valem a perda de um ente querido".
Nésio falou sobre este e outros assuntos durante coletiva de imprensa nesta tarde, e aproveitou para fazer um alerta sobre a quantidade de mentiras e informações falsas que estão circulando na internet a respeito da vacina. "São informações fantasiosas e irresponsáveis, algumas até divulgadas por lideranças políticas, religiosas e outras. As vacinas salvaram milhões de vidas desde quando foram desenvolvidas", argumentou o secretário.
Ainda indignado com tanta desinformação se espalhando nas redes, Fernandes pontuou que os critérios, regras e o domínio que a ciência tem sobre a vacina, garante a segurança e eficácia do uso da imunização nas políticas públicas de saúde. O secretário ainda convidou à população a confiar na ciência para "evitar qualquer concepção baseada em fake news não-científica", disse.
"Defendam as vacinas. As mentiras não valem a vida dos nossos entes queridos"
REVEJA A COLETIVA
Ao lado do subsecretário de Estado da Saúde Luiz Carlos Reblin, Nésio ainda deu outras informações e comentou, também, sobre a nova fase de aceleração da curva de casos positivos no Espírito Santo.
Também falou sobre um plano de expansão de leitos de UTI, pediu atenção quanto a aglomeração nas festas de fim de ano e a possibilidade da suspensão de algumas cirurgias eletivas no Estado. Clique aqui e reveja os principais pontos da coletiva.