Covid-19: secretário do ES faz alerta sobre mentiras envolvendo a vacina

O secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes (à esquerda) e o subsecretário Luiz Carlos Reblin Crédito: Divulgação | Sesa

fake news sobre o assunto. Na tarde desta segunda-feira (14), o secretário de Estado da Saúde do As últimas informações que correm pelo mundo sobre a vacina contra o novo coronavírus trouxeram, também, muitas dúvidas e atésobre o assunto. Na tarde desta segunda-feira (14), o secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo , Nésio Fernandes, se mostrou indignado com o que tem visto nas redes e frisou: "as mentiras sobre a vacina nas redes sociais não valem a perda de um ente querido".

Nésio falou sobre este e outros assuntos durante coletiva de imprensa nesta tarde, e aproveitou para fazer um alerta sobre a quantidade de mentiras e informações falsas que estão circulando na internet a respeito da vacina. "São informações fantasiosas e irresponsáveis, algumas até divulgadas por lideranças políticas, religiosas e outras. As vacinas salvaram milhões de vidas desde quando foram desenvolvidas", argumentou o secretário.

Vacinas contra a Covid-19 já foram aprovadas em outros países, como Reino Unido Crédito: Freepik

Ainda indignado com tanta desinformação se espalhando nas redes, Fernandes pontuou que os critérios, regras e o domínio que a ciência tem sobre a vacina, garante a segurança e eficácia do uso da imunização nas políticas públicas de saúde. O secretário ainda convidou à população a confiar na ciência para "evitar qualquer concepção baseada em fake news não-científica", disse.

"Defendam as vacinas. As mentiras não valem a vida dos nossos entes queridos" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do ES

REVEJA A COLETIVA

Ao lado do subsecretário de Estado da Saúde Luiz Carlos Reblin, Nésio ainda deu outras informações e comentou, também, sobre a nova fase de aceleração da curva de casos positivos no Espírito Santo.