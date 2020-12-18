Arnaldinho Borgo anuncia primeira secretária em Vila Velha

Letícia Goldner trabalhou com Arnaldinho Borgo quando ele foi secretário de Assistência Social Crédito: Divulgação

O prefeito eleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), anunciou, nesta quinta-feira (17), o primeiro nome de seu secretariado. Letícia Goldner vai comandar a pasta de Assistência Social. Ela está na equipe de transição de Arnaldinho e já atuou, como servidora, na secretaria por nove anos, inclusive durante o período em que o prefeito eleito foi secretário da pasta, entre 2014 e 2015.

Goldner é formada em serviço social pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e especializada em processos socioeducativos para crianças e adolescentes pela Emescan. Atualmente, ela trabalha como assistente social da Apae. A escolha como primeiro nome a ser anunciado, segundo Arnaldinho, não é por acaso.

"A Assistência Social terá uma importância grande na nossa gestão. Costumo dizer que todo político deveria passar um tempo por lá e eu tive essa oportunidade. Escolhemos uma pessoa qualificada, técnica, por meio da meritocracia. Não tem indicação política nenhuma, todas as gerências foram indicadas por ela. Trabalhamos juntos quando fui secretário e me chamou a atenção pela forma de atuar", disse.

A secretária terá como objetivo colocar em funcionamento o Centro de Referência de Assistência Social (Creas) de Jabaeté, em Vila Velha, ainda nos primeiros dias de gestão. Além disso, ela pretende reestruturar a Casa dos Conselhos do município que, segundo a futura secretária, ficou parada durante o atual mandato.

"O sistemas de conselhos estão sem estrutura para funcionar. O Creas de Jabaeté, que é muito importante para a região 5 (Grande Terra Vermelha), está desde o mandato anterior construído e equipado. É uma área carente da cidade. Está entre nossas metas também reformar os abrigos da cidade. É algo demorado, que exige licitação, por isso a gente espera isso dentro dos primeiros 24 meses", projetou.

Arnaldinho disse que os próximos nomes de seus secretários devem ser anunciados até o Natal e contou que nenhum deles terá "indicação política ou partidária".