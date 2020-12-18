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Prefeito eleito

Arnaldinho Borgo anuncia primeira secretária em Vila Velha

Letícia Goldner, que já faz parte da equipe de transição, foi anunciada como titular da pasta de Assistência Social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 21:42

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 21:42

Letícia Goldner trabalhou com Arnaldinho Borgo quando ele foi secretário de Assistência Social, entre 2014 e 2015
Letícia Goldner trabalhou com Arnaldinho Borgo quando ele foi secretário de Assistência Social Crédito: Divulgação
O prefeito eleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), anunciou, nesta quinta-feira (17), o primeiro nome de seu secretariado. Letícia Goldner vai comandar a pasta de Assistência Social. Ela está na equipe de transição de Arnaldinho e já atuou, como servidora, na secretaria por nove anos, inclusive durante o período em que o prefeito eleito foi secretário da pasta, entre 2014 e 2015. 
Goldner é formada em serviço social pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e especializada em processos socioeducativos para crianças e adolescentes pela Emescan. Atualmente, ela trabalha como assistente social da Apae. A escolha como primeiro nome a ser anunciado, segundo Arnaldinho, não é por acaso.
"A Assistência Social terá uma importância grande na nossa gestão. Costumo dizer que todo político deveria passar um tempo por lá e eu tive essa oportunidade. Escolhemos uma pessoa qualificada, técnica, por meio da meritocracia. Não tem indicação política nenhuma, todas as gerências foram indicadas por ela. Trabalhamos juntos quando fui secretário e me chamou a atenção pela forma de atuar", disse. 
A secretária terá como objetivo colocar em funcionamento o Centro de Referência de Assistência Social (Creas) de Jabaeté, em Vila Velha, ainda nos primeiros dias de gestão. Além disso, ela pretende reestruturar a Casa dos Conselhos do município que, segundo a futura secretária, ficou parada durante o atual mandato.
"O sistemas de conselhos estão sem estrutura para funcionar. O Creas de Jabaeté, que é muito importante para a região 5 (Grande Terra Vermelha), está desde o mandato anterior construído e equipado. É uma área carente da cidade. Está entre nossas metas também reformar os abrigos da cidade. É algo demorado, que exige licitação, por isso a gente espera isso dentro dos primeiros 24 meses", projetou.
Arnaldinho disse que os próximos nomes de seus secretários devem ser anunciados até o Natal e contou que nenhum deles terá "indicação política ou partidária".
Não está descartado que outros nomes que integram a atual equipe de transição também assumam postos na administração municipal.

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