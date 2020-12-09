Sob tensão, transição na Prefeitura de Vila Velha segue a passos lentos

Max Filho (PSDB) e Arnaldinho Borgo (Podemos) disputaram o segundo turno em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Os conflitos que marcaram a disputa pela Prefeitura de Vila Velha nas eleições de 2020 parecem não ter ficado para trás com o fim do período eleitoral. A transição de governos no município, que acontece em um tempo ainda mais reduzido este ano, se dá de maneira lenta, com uma relação tensa entre as equipes.

Faltando 23 dias para a mudança de gestão, pouco se evoluiu no processo em Vila Velha. Até o momento, não houve qualquer contato entre o prefeito eleito, Arnaldinho Borgo (Podemos), e o atual prefeito, Max Filho (PSDB) , e não há previsão para que isso aconteça. As conversas, pouco amistosas, acontecem por meio de interlocutores.

A equipe de Arnaldinho, coordenada pelo prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos) , diz que tem tido dificuldades para conseguir informações. Gilson é presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) e, em tese, deveria ter uma boa relação com os prefeitos, inclusive com Max.

A atual gestão, por sua vez, designou o secretário municipal de Meio Ambiente, José Vicente Pimentel, para auxiliar na transição, e alega que não foi procurada para conversar de maneira civilizada.

O fato é que nenhuma reunião foi feita entre as duas partes até agora. Max não publicou atos no Diário Oficial escalando a equipe de transição, ao contrário do que foi feito por outros prefeitos da Grande Vitória, a exemplo de Luciano Rezende (Cidadania), na Capital, que também possui conflitos político-eleitorais com o prefeito eleito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Os assuntos da transição têm sido tratados diretamente com o secretário de Meio Ambiente do município. De acordo com José Vicente, não há burocracia, todos os secretários estão à disposição da equipe para agendar uma reunião.

Já Gilson Daniel afirma que essas reuniões estão sendo feitas com os secretários das pastas, mas que não houve nenhum encontro com a equipe de Max "porque nenhuma equipe foi montada pelo prefeito".

Essa situação preocupa, já que o tempo é ainda mais curto para realizar a transição. O déficit de informações pode prejudicar o início do mandato.

Pessoas ligadas a Arnaldinho e a Max afirmam que não há diálogo possível entre eles e uma eventual conversa poderia piorar a situação. O prefeito eleito é vereador e faz oposição a Max na Câmara. Durante a campanha eleitoral, Arnaldinho chegou a chamar Max de "Maxnóquio" e o prefeito rebateu, dizendo que o adversário era um "embuste".

INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Os relatórios para a transição de Arnaldinho são baseados em informações obtidas pelo Portal da Transparência da Prefeitura de Vila Velha.

Esse canal foi, inclusive, oferecido pela gestão atual como resposta, nesta terça-feira (08), a um pedido de informações protocolado pelo time do prefeito eleito na última semana.

Está tudo lá, basta saber procurar. Se ainda tiver dúvida, podem entrar em contato, estamos de portas abertas. O que não dá é para a gente disponibilizar um grupo da prefeitura para fornecer dados que são públicos, alega João Vicente. O que falta é uma conversa entre pessoas civilizadas.

De fato, algumas das solicitações contidas nas 32 páginas elaboradas pela equipe do prefeito eleito podem ser obtidas no portal da prefeitura, como leis, quantidades de servidores efetivos e comissionados.

Mas alguns dados, como contratos firmados, estão desatualizados em algumas secretarias. Há também informações sobre o caixa financeiro da prefeitura e saldo de todas as contas, que não são públicos.

Precisamos de relatórios detalhados com planilhas contendo valores, o fluxo financeiro, informações importantes para a transição. E não estão nos fornecendo, declarou Gilson Daniel. "Estamos, por conta própria, indo até a prefeitura e pedindo ajuda de servidores e secretários."

QUATRO ANOS ATRÁS, TRANSIÇÃO FOI MAIS TRANQUILA