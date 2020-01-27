Saiba quem são as vítimas da tragédia causada pelas chuvas no Sul do ES

No dia 17, Ceny estava em sua casa no bairro Santa Luzia, em Iconha, quando o temporal começou. Vizinhos contaram que ela subiu no telhado da casa para fugir da enchente. Foi então que a correnteza destruiu o imóvel e Ceny foi levada pelas águas. O corpo dela foi encontrado por moradores no dia 21.

O agricultor morreu soterrado na casa onde morava na localidade de Campinho, em Iconha. Por volta das 22 horas, durante o temporal do dia 17, um barranco caiu em cima da casa que morava. O corpo dele foi retirado dos escombros por vizinhos, no dia seguinte. As estradas da comunidade ficaram bloqueadas e o resgate do corpo dele teve que ser feito de helicóptero.