Pazolini escolhe dois ex-vereadores para serem secretários em Vitória

Neuzinha de Oliveira (PSDB) Crédito: Assessoria Neuzinha/Divulgação

É definitivo: os ex-vereadores de Vitória Neuzinha de Oliveira (PSDB) e Sandro Parrini (DEM) vão mesmo compor o 1º escalão da equipe de governo de Lorenzo Pazolini (Republicanos) na Prefeitura de Vitória, representando os respectivos partidos no secretariado. Confirmando a tendência, Neuzinha assumirá o comando da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, enquanto Parrini será o secretário municipal de Esportes.

Na eleição municipal de 2020, o DEM apoiou Pazolini desde o 1º turno e fez parte formalmente da coligação encabeçada pelo então deputado estadual. Já o PSDB foi o primeiro partido a abraçar a candidatura de Pazolini no 2º turno contra o ex-prefeito João Coser (PT).

Eleito vereador em 2016, Parrini foi candidato à reeleição pelo DEM, mas não teve sucesso nas urnas. Já Neuzinha cumpriu cinco mandatos seguidos na Câmara de Vitória e, em 2020, disputou a eleição para prefeita, após ter sido convidada por Pazolini para ser candidata a vice-prefeita em sua chapa e recusado o convite.