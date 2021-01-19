17/01/2021, um dia para ficar na história do Brasil

A primeira pessoa a receber a vacina é a enfermeira Monica Calazans, 54 anos, no Hospital das Clínicas, em São Paulo Crédito: Paulo Guereta/Photo Premium/Folhapress

A politização em torno da primazia da vacina acaba sendo coadjuvante para o brasileiro que aguarda o seu momento de ser imunizado, cada vez mais próximo. Quem se manteve atento nos últimos meses sabe discernir, entre os antagonistas, quem investiu na vacina e quem optou deliberadamente pela omissão.

Nesta segunda-feira (18), o Ministério da Saúde fez a entrega simbólica de mais de 4,6 milhões de doses da Coronavac aos Estados. Mas durante todo o dia as informações sobre o início oficial da vacinação permaneceram desencontradas, com o governo federal ainda buscando soluções logísticas de última hora para enfim começar a vacinar os primeiros grupos: os voos para a entrega concreta das vacinas aos entes sofreram várias alterações de horário

O improviso se mostra patente. Faltam, inclusive, diretrizes para determinar uma escala de prioridade entre os 5 milhões de profissionais de saúde do país, diante do número insuficiente de vacinas disponíveis. Mas nem esses deslizes reduzem a emoção de se testemunhar a vacinação começando a acontecer.

A chegada das doses para os grupos prioritários da primeira fase (profissionais de saúde, indígenas em seus territórios, pessoas com deficiência institucionalizadas e pessoas com mais de 60 anos em instituições para idosos) é o início de uma jornada que deve se prolongar por todo o ano, e nesse sentido a vacina não pode ser tratada como mágica: o encaminhamento da vacinação não extingue imediatamente os cuidados que vêm sendo tomados para evitar o contágio.

Os resultados da eficácia da CoronaVac são um indicativo precioso disso: o seu maior trunfo, com os dados divulgados até o momento, é evitar os casos mais graves da Covid-19, aqueles que necessitam de internação e leitos de UTI. É dessa forma que será possível tratar com eficiência aqueles que ainda adoecerem, sem sobrecarregar o sistema de saúde. A vacina vai evitar mortes. Tragédias como a de Manaus , se não houver negligência deliberada, também serão evitadas.

É preciso continuar confiando na ciência e nos seus métodos, confiando na palavra daqueles que se dedicam a compreender a ação desse vírus com pesquisa e estudo. As duas vacinas foram aprovadas em caráter temporário, até que recebam o registro definitivo no país, justamente para começar a proteger os mais vulneráveis e acelerar o processo de cobertura vacinal. Para a população em geral, nada muda, por ora: distanciamento social, uso de máscaras, higiene e, sobretudo, bom senso continuam sendo essenciais para se proteger.