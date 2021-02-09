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Boletim da Defesa Civil

Linhares registra o segundo maior acumulado de chuva em 24h no ES

O município registrou 66,20 milímetros de água acumulada nas últimas 24 horas, ficando atrás apenas da Serra, com 69,04 milímetros
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 fev 2021 às 09:12

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 09:12

Rio Doce em Linhares, Norte do ES
Rio Doce Crédito: Prefeitura de Linhares
Linhares registrou o segundo maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas no Espírito Santo e o maior do Norte do Estado. As informações foram divulgadas no último boletim da Defesa Civil na manhã desta terça-feira (9).
O acumulado de chuvas em Linhares foi de 66,20 milímetros, ficando atrás apenas do município da Serra, na Região Metropolitana de Vitória, que registrou 69,04 milímetros de água nas últimas 24 horas.

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Apesar do grande volume de chuvas, Linhares não possui desabrigados nem desalojados até o momento. Os problemas sentidos foram em relação às vias da cidade, que ficaram alagadas, e a pequenas ocorrências, como o desabamento de um muro no bairro BNH e a queda de parte do telhado de um quiosque da praça do bairro Araçá.
Defesa Civil do município afirma que segue monitorando o volume de chuva do município e também o do Rio Doce, que segue em nível normal.
Parede de casa desaba em Linhares, Norte do ES
Parede de casa desaba em Linhares, Norte do ES Crédito: Reprodução: TV Gazeta Norte

PEDRO CANÁRIO

Pedro Canário, também no Norte do estado, registrou 36,00 milímetros de chuva. O índice foi o suficiente para fazer com que a lagoa da cidade transbordasse e alagasse quatro casas do entorno.
Segundo Elvanir Santos Souza, coordenador da Defesa Civil do município, duas famílias foram atingidas pelo alagamento da lagoa, o que equivale a oito pessoas fora de casa. Uma família está em um abrigo da prefeitura e a outra em um hotel, custeado pelo município.
Elvanir afirma que a drenagem da água já foi feita e acredita que a situação não deverá se agravar.

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