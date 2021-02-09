Vitória bate recorde de frio do ano por dois dias seguidos

Chuva provocou queda na temperatura em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Dizem por aí que basta chover para o capixaba tirar o casaco do armário. Verdade ou não, a chuva dos últimos dias fez a temperatura cair em Vitória . Nesta semana, por dois dias seguidos, a Capital capixaba bateu recorde de frio.

A chuva, o excesso de nebulosidade e o vento frio de origem polar que predominaram sobre Vitória nos últimos dias causaram uma acentuada queda da temperatura. No domingo (7) e na segunda-feira (8), a Capital do Espírito Santo registrou as menores temperaturas de 2021, até agora.

. Na segunda-feira (8), a mínima foi de 20,7 °C e a máxima de 22,8 °C. Os dados foram divulgados pelo site Climatempo. No domingo (7), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou mínima de 21,2 °C e 24 °C de temperatura máximaNa segunda-feira (8), a mínima foi de 20,7 °C e a máxima de 22,8 °C. Os dados foram divulgados pelo site Climatempo.

EM 24 HORAS CHOVEU MAIS QUE A MÉDIA PARA O MÊS

O domingo (7) e a segunda-feira (8) também registraram um acúmulo de chuva maior do que a média prevista para o mês de fevereiro em Vitória. Em apenas em 24 horas, entre 9 horas do domingo e 9 horas de segunda, o Inmet registrou um acumulado de 81,8 mm. Isso representa pouco mais do que a média climatológica de chuva para fevereiro, que é de 79,4 mm em Vitória.

Em janeiro de 2021, Vitória acumulou apenas 16,2 mm, pela medição do Inmet. Em fevereiro de 2020, choveu 115,1 milímetros.

SOL DEVE VOLTAR A APARECER NO FIM DA SEMANA

A chuva foi bastante volumosa durante o primeiro fim de semana de fevereiro, mas agora a frente fria começa a perder força sobre a Região Sudeste do Brasil. Para esta terça-feira (9) a previsão ainda é de muita nebulosidade e chuva frequente sobre o Espírito Santo. Há risco de temporais no Estado e a temperatura continua amena.