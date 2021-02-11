Carnaval será de sol, temperaturas altas e pouca chuva no ES

Jovem salta na Baía de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Sol não vai faltar. O carnaval no Espírito Santo será sem bloquinhos , mas com muito calor. De sábado (13) até a Quarta-Feira de Cinzas (17), as temperaturas devem permanecer altas em todo o Estado. As chances de chuva são pequenas. Mas como estamos no verão, não está descartada a possibilidade daquela chuvinha rápida ao fim do dia.

De acordo com o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os próximos dias serão de tempo abafado e, em alguns locais, os termômetros podem chegar aos 36 °C.

"O carnaval vai ser como o verão: condições de tempo abafado, em alguns momentos pode ter chuva em alguns pontos do Estado, mas não é generalizada. O predomínio é de sol, mas não se descarta alguma chuva temporária nas regiões Norte e Serrana e em alguns trechos da Região Sul, próximo ao Caparaó", afirma.

"As temperaturas devem permanecer elevadas. Na Grande Vitória, devem variar entre 22 °C a 33 °C. Na Região Serrana, vai oscilar entre 17 °C e 33 °C. No Sul, entre 17 °C e 36 °C. Em Cachoeiro de Itapemirim pode chegar aos 36 °C. No Norte, a tendência é de mínima de 21 °C e máxima de 36 °C" Hugo Ramos - Meteorologista do Incaper

SÁBADO E DOMINGO

No sábado (13), a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva passageira no começo do dia no trecho entre a Grande Vitória e o litoral Norte . Ao longo do dia, previsão de chuvas esparsas nas demais áreas do norte capixaba e no leste da Região Serrana. Não chove nas demais regiões e o dia será de calor em todo o Estado.

A previsão se repete no domingo (14), quando não chove na Grande Vitória. Pode chover a partir da tarde, de forma isolada, apenas nos trechos mais altos das regiões Sul e Serrana. Poucas nuvens e muito sol nas demais áreas. As temperaturas seguem em elevação em todo o Estado e os ventos sopram com moderada intensidade pelo litoral.

SEGUNDA-FEIRA

A segunda-feira (15) será de predomínio de sol em todo o Espírito Santo até o final da manhã. A partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana e no trecho sul da Grande Vitória - que abrange cidades como Guarapari e Viana -, há previsão de pancadas de chuva em pontos isolados. "Podem acontecer algumas trovoadas nessas regiões. É a famosa chuva de verão", lembra o meteorologista do Incaper.

TERÇA-FEIRA

A terça-feira (16) também vai começar com sol em todo o Estado e deve se manter assim na maior parte do território capixaba. Mas, no começo da noite, a Região Noroeste pode ter chuvas com trovoadas.

QUARTA-FEIRA