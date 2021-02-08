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Folia

Festival de Verão sem Aglomeração tem show ao vivo no Carnaval

Vários ritmos vão agitar o início da folia dos capixabas, incluindo o axé de Daniela Mercury

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 14:48

Publicado em 

08 fev 2021 às 14:48
Daniela Mercury, cantora
Daniela Mercury, cantora Crédito: Diuvlgação
Com a pandemia do coronavírus, o Carnaval não vai acontecer nas ruas em 2021. Uma forma de se dirvertir é acompanhar as apresentações em live. Depois de Vitória anunciar uma programação de shows virtuais, o Governo do ES apresenta o Festival de Verão sem Aglomeração seguindo até o dia 13.
Na programação, apresentações de estilos variados para fazer a galera levantar do sofá, mantendo o distanciamento social, com direito ao show de Daniela Mercury. A iniciativa é da TVE, emissora integrante do Sistema de Rádio e Televisão do Espírito Santo (RTV ES), em parceria com a Secretaria da Cultura (Secult) e a TVE Bahia.
Todas as atrações poderão ser assistidas pela TV aberta no canal 2 (20 UHF Digital), pelas operadoras de televisão por assinatura (RCA Canal 5, Net Canal 15) e pelas redes sociais (YouTubeFacebook e Instagram) da TVE.

ATRAÇÕES

A semana começa com duas atrações capixabas. Nesta segunda-feira (08) a partir das 20h, Carlos Papel apresenta “Centro da memória”, uma apresentação com trabalhos autorais do compositor, violonista e cantor. Em seguida, A Transe (duo formado por Francesca Pera e Fernando Zorzal) traz um pouco do folk-tropical e do pop psicodélico. Ambas as apresentações foram feitas para o Cultura Conecta (Secult).
Na terça-feira (09), A SofistA (Rodrigo Faller Lucchi) apresenta show intimista de rap com voz e violão. A artista travesti de Vila Velha traz repertório autoral que conversa muito sobre as experiências LGBTQIA+, desde os embaraços do encontro com a sexualidade e o gênero à luta por direitos. A apresentação feita ao Cultura Conecta (Secult) será exibida na TVE a partir das 20h.

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Quarta-feira (10), Jeanne Lima canta grandes sucessos do forró, incluindo canções de sua carreira, em uma apresentação disponibilizada aos capixabas graças à parceria com a TVE Bahia.
Gil Mello é a atração de quinta-feira (11). O músico, compositor, produtor musical e artista sonoro apresenta “Mudo Conversa”, que navega por batidas minimalistas e atmosferas oníricas, criando paisagens sonoras em profundos mergulhos, diminuindo distâncias e aproximando afetos. A apresentação foi exibida no Cultura Conecta (Secult), e vai ao ar na TVE a partir das 20h.
Excepcionalmente na sexta-feira (12), a atração do Verão sem Aglomeração será exibida a partir das 20h30. A cantora baiana Daniela Mercury vai fazer o “Carnaval Virtual da Rainha”, ao vivo, com transmissão no Espírito Santo em mais uma parceria com a TVE Bahia.
Sábado (13) é a vez da cantora, compositora e arranjadora Elem Narah Souza Patrício. A apresentação “Elem Narah Samba de Congada” foi feita no Cultura Conecta (Secult), e será exibida pela TVE a partir da 20h.

PROGRAMAÇÃO

  • Segunda-feira (08), às 20h - Carlos Papel e A Transe
  • Terça-feira (09), às 20h - A SofistA
  • Quarta-feira (10), às 20h - Jeanne Lima
  • Quinta-feira (11), às 20h - Gil Mello
  • Sexta-feira (12), às 20h30 -Daniela Mercury
  • Sábado (13)- às 20h -Elem Narah.

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