Chuva deixa ruas alagadas e provoca transtornos em cidades do ES

A segunda-feira (15) de carnaval foi marcada não pelas festas - adiadas em função da pandemia -, mas pelas chuvas, que atingiram com força diversos municípios do Estado a partir do período da tarde.
No km 298 da BR 101, entrada do bairro Marcílio de Noronha em Viana, uma pista, sentido Sul, chegou a ser totalmente interditada por volta das 20 horas devido a alagamentos. O nível de água subiu rapidamente, conforme imagens registradas por internautas e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). As pistas foram liberadas cerca de meia hora depois.
Ao final da tarde, trechos da BR 262 também enfrentaram problemas. Segundo a PRF, em quatro pontos da rodovia, entre os km 27 e km 29 (próximo à ponte do Jucu), houve queda de árvores com interdição parcial da via. A pista já foi liberada, mas a corporação alerta para que os motoristas redobrem a atenção, uma vez que ainda chove.
Uma chuva rápida e forte também causou pontos de alagamento em vários bairros de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (15). Na BR 101, galhos de árvores caíram na pista, em Mimoso do Sul
A chuva começou por volta das 17h e durou cerca de 30 minutos. Apesar do curto período, o sistema de drenagem de diversas ruas não suportou a vazão de água e rapidamente as vias ficaram alagadas, como a Rua Etelvina Vivácqua, no bairro Nova Brasília.
Internautas também registraram alagamentos nos bairros Jardim Itapemirim, Agostinho Simonato, Vila Rica, Monte Cristo e Maria Ortiz. Na Rua professora Ana Graça, no bairro IBC, uma árvore caiu com a força do vento, arrancou parte da rede elétrica e deixou os moradores sem energia. Segundo a EDP, uma equipe está a caminho do local para realizar o reparo na rede atingida e restabelecer a energia o quanto antes.
Já no Monte Cristo, a cobertura metálica de um terraço foi arrancada durante o vendaval. A Defesa Civil percorre a cidade para verificar os pontos afetados.
Chuva causa estragos e alagamentos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagens de chuvas fortes também foram compartilhadas por moradores do município de Alegre, que registraram o momento nas redes sociais.
GRANDE VITÓRIA
Em Vila Velha, o Terminal de Itaparica, em Vila Velha, reinaugurado em janeiro, voltou a apresentar problemas após as chuvas desta segunda-feira. A água da chuva escorria por algumas colunas e outras apresentaram goteiras. Situação semelhante já havia sido registrada no último dia 7.
Representantes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) realizaram uma vistoria técnica no terminal nesta segunda-feira (15). Os fiscais e especialistas do Conselho que avaliaram as intervenções que estão sendo executadas na estrutura desde a chuva do penúltimo final de semana, constataram que já foram procedidos reparos em três furos nas membranas e apontou mais um orifício no local. A equipe observou ainda o início dos reparos nos anéis superiores contra o gotejamento pelas aberturas no "teto" da membrana.
"A empresa responsável pelas obras de reparo também iniciou instalação de protetores antichoque, conforme a necessidade já apontada pelo Crea-ES nas primeiras vistorias realizadas no local. Durante a vistoria técnica desta segunda-feira (15), o conselho apontou, ainda, a necessidade de reparo técnico total ou da substituição de todos os cones por outros modelos, para que haja de fato um serviço de engenharia realizado com qualidade."
O Crea-ES destacou ainda que continuará monitorando durante todo o período de carnaval os serviços de engenharia que estão sendo implementados no Terminal de Itaparica. De acordo com a Defesa Civil de Vila Velha, não houve outras ocorrências por conta da chuva.
Em Cariacica, de acordo com o subsecretário de Defesa Social, coronel Wagner Borges, um muro cedeu em uma residência no bairro Jardim Campo Grande. No bairro Santo Antônio, o telhado de uma casa se soltou com a chuva. Nos dois locais, a prefeitura enviou profissionais da Secretaria de Serviços para auxiliar os moradores com os reparos.
Em Vitória, a Defesa Civil também atendeu uma ocorrência no bairro Universitário em que uma árvore caiu em uma casa. A queda não danificou a estrutura do imóvel, mas havia a possibilidade de uma pedra rolar no local. A família foi orientada a deixar a residência, por segurança.
QUINZE MUNICÍPIOS EM ALERTA
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta amarelo para o risco de chuvas intensas com vendaval e granizo para 15 cidades capixabas, localizadas nas regiões Sul e Caparaó.
O aviso de atenção, gerado por meio do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Inpe, é válido até a madrugada desta terça de carnaval. Os municípios que podem ser atingidos por tempestades são:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí Ibitirama
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
MUITA CHUVA NO ES NOS PRÓXIMOS DIAS
O Instituto Climatempo divulgou no domingo (14) a previsão de muita chuva que pode atingir o Espírito Santo nos próximos dias. De acordo com os meteorologistas, uma área de baixa pressão atmosférica que atua sobre o Sudeste do Brasil e a passagem de uma frente fria no oceano formarão nuvens carregadas.
Entre a próxima quarta-feira (17) e o domingo (21), os volumes de chuva são considerados elevados. Os acumulados mais expressivos são esperados para:
- Espírito Santo
- Região da Grande Belo Horizonte
- Zona da Mata Mineira
- Vale do Rio Doce
- Norte do Rio de Janeiro
Nessas áreas, os volumes podem variar entre 200 e 300 mm, no período de quarta a domingo. Ainda de acordo com a previsão, a próxima quinta-feira (18) tem indicativo de chuva volumosa entre a Grande BH e Vale do Rio Doce, com acumulados próximos dos 100 mm. Já na sexta-feira (19), com atuação da frente fria na costa do Sudeste, há previsão de acumulados expressivos no trecho que compreende o Espírito Santo.
No sábado (20), há indicação de que elevados volumes de chuva permaneçam no Espírito Santo, com acumulados por volta de 70 mm.
Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.