Chuva deixa ruas alagadas e provoca transtornos em cidades do ES

Rua de lama no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro Crédito: Junia Vasconcelos/ Tv Gazeta Sul

A segunda-feira (15) de carnaval foi marcada não pelas festas - adiadas em função da pandemia -, mas pelas chuvas, que atingiram com força diversos municípios do Estado a partir do período da tarde.

No km 298 da BR 101, entrada do bairro Marcílio de Noronha em Viana, uma pista, sentido Sul, chegou a ser totalmente interditada por volta das 20 horas devido a alagamentos. O nível de água subiu rapidamente, conforme imagens registradas por internautas e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). As pistas foram liberadas cerca de meia hora depois.

19h55 - 19h50 - Atenção!



⚠️BR 101, km 298 - Viana/ES (entrada do bairro Marcilio de Noronha - Pista lateral interditada, sentido sul, com pontos de alagamento, devido à forte chuva na região. Nível da água está subindo. pic.twitter.com/182UYbITTm — PRF_ES (@PRF191ES) February 15, 2021

Alagamento na entrada de Marcílio de Noronha, Viana Crédito: Foto Leitor

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Ao final da tarde, trechos da BR 262 também enfrentaram problemas. Segundo a PRF, em quatro pontos da rodovia, entre os km 27 e km 29 (próximo à ponte do Jucu), houve queda de árvores com interdição parcial da via. A pista já foi liberada, mas a corporação alerta para que os motoristas redobrem a atenção, uma vez que ainda chove.

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A chuva começou por volta das 17h e durou cerca de 30 minutos. Apesar do curto período, o sistema de drenagem de diversas ruas não suportou a vazão de água e rapidamente as vias ficaram alagadas, como a Rua Etelvina Vivácqua, no bairro Nova Brasília.

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Internautas também registraram alagamentos nos bairros Jardim Itapemirim, Agostinho Simonato, Vila Rica, Monte Cristo e Maria Ortiz. Na Rua professora Ana Graça, no bairro IBC, uma árvore caiu com a força do vento, arrancou parte da rede elétrica e deixou os moradores sem energia. Segundo a EDP, uma equipe está a caminho do local para realizar o reparo na rede atingida e restabelecer a energia o quanto antes.

Já no Monte Cristo, a cobertura metálica de um terraço foi arrancada durante o vendaval. A Defesa Civil percorre a cidade para verificar os pontos afetados.

Chuva causa estragos e alagamentos em Cachoeiro de Itapemirim

Imagens de chuvas fortes também foram compartilhadas por moradores do município de Alegre, que registraram o momento nas redes sociais.

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GRANDE VITÓRIA

Em Vila Velha, o Terminal de Itaparica, em Vila Velha, reinaugurado em janeiro, voltou a apresentar problemas após as chuvas desta segunda-feira. A água da chuva escorria por algumas colunas e outras apresentaram goteiras. Situação semelhante já havia sido registrada no último dia 7

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Representantes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) realizaram uma vistoria técnica no terminal nesta segunda-feira (15). Os fiscais e especialistas do Conselho que avaliaram as intervenções que estão sendo executadas na estrutura desde a chuva do penúltimo final de semana, constataram que já foram procedidos reparos em três furos nas membranas e apontou mais um orifício no local. A equipe observou ainda o início dos reparos nos anéis superiores contra o gotejamento pelas aberturas no "teto" da membrana.

"A empresa responsável pelas obras de reparo também iniciou instalação de protetores antichoque, conforme a necessidade já apontada pelo Crea-ES nas primeiras vistorias realizadas no local. Durante a vistoria técnica desta segunda-feira (15), o conselho apontou, ainda, a necessidade de reparo técnico total ou da substituição de todos os cones por outros modelos, para que haja de fato um serviço de engenharia realizado com qualidade."

O Crea-ES destacou ainda que continuará monitorando durante todo o período de carnaval os serviços de engenharia que estão sendo implementados no Terminal de Itaparica. De acordo com a Defesa Civil de Vila Velha, não houve outras ocorrências por conta da chuva.

Em Cariacica , de acordo com o subsecretário de Defesa Social, coronel Wagner Borges, um muro cedeu em uma residência no bairro Jardim Campo Grande. No bairro Santo Antônio, o telhado de uma casa se soltou com a chuva. Nos dois locais, a prefeitura enviou profissionais da Secretaria de Serviços para auxiliar os moradores com os reparos.

Em Vitória , a Defesa Civil também atendeu uma ocorrência no bairro Universitário em que uma árvore caiu em uma casa. A queda não danificou a estrutura do imóvel, mas havia a possibilidade de uma pedra rolar no local. A família foi orientada a deixar a residência, por segurança.

QUINZE MUNICÍPIOS EM ALERTA

O aviso de atenção, gerado por meio do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Inpe, é válido até a madrugada desta terça de carnaval. Os municípios que podem ser atingidos por tempestades são:

Alegre

Apiacá

Atílio Vivácqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Guaçuí Ibitirama

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Mimoso do Sul

Muqui

Presidente Kennedy

São José do Calçado

MUITA CHUVA NO ES NOS PRÓXIMOS DIAS

O Instituto Climatempo divulgou no domingo (14) a previsão de muita chuva que pode atingir o Espírito Santo nos próximos dias . De acordo com os meteorologistas, uma área de baixa pressão atmosférica que atua sobre o Sudeste do Brasil e a passagem de uma frente fria no oceano formarão nuvens carregadas.

Entre a próxima quarta-feira (17) e o domingo (21), os volumes de chuva são considerados elevados. Os acumulados mais expressivos são esperados para:

Espírito Santo

Região da Grande Belo Horizonte

Zona da Mata Mineira

Vale do Rio Doce

Norte do Rio de Janeiro

Nessas áreas, os volumes podem variar entre 200 e 300 mm, no período de quarta a domingo. Ainda de acordo com a previsão, a próxima quinta-feira (18) tem indicativo de chuva volumosa entre a Grande BH e Vale do Rio Doce, com acumulados próximos dos 100 mm. Já na sexta-feira (19), com atuação da frente fria na costa do Sudeste, há previsão de acumulados expressivos no trecho que compreende o Espírito Santo.

No sábado (20), há indicação de que elevados volumes de chuva permaneçam no Espírito Santo, com acumulados por volta de 70 mm.