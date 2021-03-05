Empresas e entidades do ES vão dar apoio logístico na vacinação contra Covid

Vacinação contra a Covid: união de empresas e entidades para apoio ao setor público Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

No Estado, são embaixadores do projeto a Rede Gazeta, o Movimento ES em Ação, o Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor (Sincades), o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística (Transcares) e as Federações das Indústrias (Findes) e do Comércio de Bens e Serviços (Fecomércio-ES). Mais entidades devem anunciar apoio ao movimento em breve.

Esses parceiros pretendem colaborar na imunização dos capixabas através de apoio na logística e divulgação da vacinação, além de fazer a ponte entre secretarias de saúde e empresas para ajudar no suprimento de demandas como fornecimento de insumos, bens e serviços para a campanha de vacinação contra a Covid-19.

O Transcares, por exemplo, está colocando à disposição sua sede no bairro Jardim América, em Cariacica , para ser uma estrutura de apoio das secretarias de saúde. Segundo o diretor do sindicato, Luiz Alberto Teixeira, é um espaço que o poder público poderá usar para o que for preciso, como apoio na distribuição e aplicação de doses.

"É um local estratégico, na beira da BR 262, que conta com salas e espaços que podem atender algumas demandas dos municípios. Além disso, queremos dar apoio na divulgação da campanha de vacinação, incentivando as pessoas a se imunizarem. Nossos associados podem fazer isso colocando anúncios nos veículos, por exemplo, levando essa mensagem", pontuou.

Outra frente é o apoio logístico, com o qual o setor tem potencial de dar uma importante contribuição, já que a entidade reúne dezenas de empresas da área de transportes. Teixeira destacou que só com a união todos será possível acelerar o enfrentamento da pandemia, o que também vai contribuir para a recuperação da economia, fundamental para o setor tão afetado pela crise.

"Nós frequentamos todos os bairros de todos os municípios capixabas com nossos veículos diariamente. Então, temos uma boa capilaridade e abrangência para conseguir auxiliar nessa parte logística. Vamos colocar nossa força para ajudar, porque isso é necessário. Garantir a vacinação fará o país voltar a crescer" Luiz Alberto Teixeira - Diretor do Transcares

O primeiro passo para o início das ações do "Unidos pela Vacina" é traçar um diagnóstico de quais são as dificuldades e necessidades de cada cidade para que o ritmo de imunização ganhe fôlego. Para isso, está sendo feita uma pesquisa com as prefeituras.

A partir dessas respostas, como explicou Fábio Brasileiro, presidente do ES em Ação, o movimento fará a ponte com empresas de cada setor para avaliar em que será possível ajudar.

A iniciativa não vai receber ou operar doações em dinheiro, e sim disponibilizar as informações das necessidades das secretarias de saúde para que as empresas forneçam diretamente os bens e serviços. As companhias podem se inscrever e conhecer as demandas já informadas no site do movimento

"Acredito que, após um diagnóstico, poderemos entender se existem deficiências ou gap's a serem cobertos. O movimento Unidos pela Vacina está realizando uma escuta prévia e, por enquanto, o nosso papel é garantir que os municípios respondam à pesquisa" Fábio Brasileiro - Presidente do Movimento ES em Ação

Vacinação contra Covid-19 na Grande Vitória

Em comunicado de adesão ao projeto nesta sexta-feira (5), a presidente da Findes, Cris Samorini, destacou que o apoio tem como objetivo conscientizar a população sobre a importação da imunização e viabilizar a campanha nos municípios de todo o Estado.

"Vamos reforçar a necessidade de todos cumprirem os protocolos sanitários, como uso de máscaras, distanciamento social e higiene das mãos. A indústria tem feito a sua parte, garantindo a saúde e a segurança no ambiente de trabalho. É preciso que a população também mantenha os devidos cuidados em casa e nos momentos de lazer", frisou.

"Vamos trabalhar de forma coordenada com diversas instituições públicas e privadas para remover os entraves logísticos que representem obstáculo à imunização. Estamos num momento crítico da pandemia, e precisamos da vacina e dos protocolos de segurança para preservar vidas e empregos" Cris Samorini - Presidente da Findes

Uma das ações do Sistema Findes será a produção de um informe semanal com dados relevantes da Covid-19 no país e no Estado, como os que mostram a ocupação de leitos e a evolução da vacinação, para ajudar no monitoramento e no planejamento da pandemia. Esse trabalho será feito pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies).

O diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, destacou que a informação é o melhor instrumento de combate ao coronavírus, tanto para cobrar e estimular a imunização de todos os brasileiros, quanto para combater a onda de desinformação que tem contribuído para a disseminação da Covid-19.

"Desde o início da pandemia, defendemos que a melhor arma contra a Covid-19 é a informação, checada e apurada com credibilidade, o que faz parte do DNA dos nossos veículos. Precisamos virar essa triste página da história o quanto antes. Apoiar esse movimento é parte do nosso compromisso com um Estado mais forte" Café Lindenberg - Diretor-geral da Rede Gazeta

Já o presidente do Sincades, Idalberto Moro, ressaltou que o movimento quer acelerar a vacinação no país através do apoio ao SUS e do fortalecimento da logística envolvida no calendário de imunização, mas que, além disso, é preciso que cada um faça o seu papel nessa guerra contra o vírus.

"O Sincades acredita que, quando toda a sociedade se une em prol de um bem maior, como o da vacinação, ela se torna mais forte, então contamos com a força e a união dos empresários capixabas, principalmente para passarmos por esse período, que ainda é muito sensível. Estamos alinhando os próximos direcionamentos e na expectativa da retomada, com a certeza de que sairemos bem disso tudo se nos unirmos" Idalberto Moro - Presidente do Sincades

José Lino Sepulcri, presidente da Fecomércio-ES, fez um apelo para que a população não seja negligente com os cuidados exigidos pelas autoridades, como uso de máscara, distanciamento e reforço da higiene, já que essas pequenas ações têm um peso enorme no avanço ou controle da contaminação.