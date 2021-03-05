Empresas e entidades do ES vão dar apoio logístico na vacinação contra Covid

O movimento "Unidos pela Vacina", idealizado pela empresária Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, tem ganhado apoio de várias lideranças empresariais do Espírito Santo. A iniciativa apartidária visa imunizar todos os brasileiros contra a Covid-19 até setembro deste ano, em uma ação conjunta de empresas e entidades para apoiar o Sistema Único de Saúde (SUS).
No Estado, são embaixadores do projeto a Rede Gazeta, o Movimento ES em Ação, o Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor (Sincades), o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística (Transcares) e as Federações das Indústrias (Findes) e do Comércio de Bens e Serviços (Fecomércio-ES). Mais entidades devem anunciar apoio ao movimento em breve.
Esses parceiros pretendem colaborar na imunização dos capixabas através de apoio na logística e divulgação da vacinação, além de fazer a ponte entre secretarias de saúde e empresas para ajudar no suprimento de demandas como fornecimento de insumos, bens e serviços para a campanha de vacinação contra a Covid-19.
O Transcares, por exemplo, está colocando à disposição sua sede no bairro Jardim América, em Cariacica, para ser uma estrutura de apoio das secretarias de saúde. Segundo o diretor do sindicato, Luiz Alberto Teixeira, é um espaço que o poder público poderá usar para o que for preciso, como apoio na distribuição e aplicação de doses.
"É um local estratégico, na beira da BR 262, que conta com salas e espaços que podem atender algumas demandas dos municípios. Além disso, queremos dar apoio na divulgação da campanha de vacinação, incentivando as pessoas a se imunizarem. Nossos associados podem fazer isso colocando anúncios nos veículos, por exemplo, levando essa mensagem", pontuou.
Outra frente é o apoio logístico, com o qual o setor tem potencial de dar uma importante contribuição, já que a entidade reúne dezenas de empresas da área de transportes. Teixeira destacou que só com a união todos será possível acelerar o enfrentamento da pandemia, o que também vai contribuir para a recuperação da economia, fundamental para o setor tão afetado pela crise.
"Nós frequentamos todos os bairros de todos os municípios capixabas com nossos veículos diariamente. Então, temos uma boa capilaridade e abrangência para conseguir auxiliar nessa parte logística. Vamos colocar nossa força para ajudar, porque isso é necessário. Garantir a vacinação fará o país voltar a crescer"
O primeiro passo para o início das ações do "Unidos pela Vacina" é traçar um diagnóstico de quais são as dificuldades e necessidades de cada cidade para que o ritmo de imunização ganhe fôlego. Para isso, está sendo feita uma pesquisa com as prefeituras.
A partir dessas respostas, como explicou Fábio Brasileiro, presidente do ES em Ação, o movimento fará a ponte com empresas de cada setor para avaliar em que será possível ajudar.
A iniciativa não vai receber ou operar doações em dinheiro, e sim disponibilizar as informações das necessidades das secretarias de saúde para que as empresas forneçam diretamente os bens e serviços. As companhias podem se inscrever e conhecer as demandas já informadas no site do movimento.
"Acredito que, após um diagnóstico, poderemos entender se existem deficiências ou gap's a serem cobertos. O movimento Unidos pela Vacina está realizando uma escuta prévia e, por enquanto, o nosso papel é garantir que os municípios respondam à pesquisa"
Vacinação contra Covid-19 na Grande Vitória
Em comunicado de adesão ao projeto nesta sexta-feira (5), a presidente da Findes, Cris Samorini, destacou que o apoio tem como objetivo conscientizar a população sobre a importação da imunização e viabilizar a campanha nos municípios de todo o Estado.
"Vamos reforçar a necessidade de todos cumprirem os protocolos sanitários, como uso de máscaras, distanciamento social e higiene das mãos. A indústria tem feito a sua parte, garantindo a saúde e a segurança no ambiente de trabalho. É preciso que a população também mantenha os devidos cuidados em casa e nos momentos de lazer", frisou.
"Vamos trabalhar de forma coordenada com diversas instituições públicas e privadas para remover os entraves logísticos que representem obstáculo à imunização. Estamos num momento crítico da pandemia, e precisamos da vacina e dos protocolos de segurança para preservar vidas e empregos"
Uma das ações do Sistema Findes será a produção de um informe semanal com dados relevantes da Covid-19 no país e no Estado, como os que mostram a ocupação de leitos e a evolução da vacinação, para ajudar no monitoramento e no planejamento da pandemia. Esse trabalho será feito pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies).
O diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, destacou que a informação é o melhor instrumento de combate ao coronavírus, tanto para cobrar e estimular a imunização de todos os brasileiros, quanto para combater a onda de desinformação que tem contribuído para a disseminação da Covid-19.
"Desde o início da pandemia, defendemos que a melhor arma contra a Covid-19 é a informação, checada e apurada com credibilidade, o que faz parte do DNA dos nossos veículos. Precisamos virar essa triste página da história o quanto antes. Apoiar esse movimento é parte do nosso compromisso com um Estado mais forte"
Já o presidente do Sincades, Idalberto Moro, ressaltou que o movimento quer acelerar a vacinação no país através do apoio ao SUS e do fortalecimento da logística envolvida no calendário de imunização, mas que, além disso, é preciso que cada um faça o seu papel nessa guerra contra o vírus.
"O Sincades acredita que, quando toda a sociedade se une em prol de um bem maior, como o da vacinação, ela se torna mais forte, então contamos com a força e a união dos empresários capixabas, principalmente para passarmos por esse período, que ainda é muito sensível. Estamos alinhando os próximos direcionamentos e na expectativa da retomada, com a certeza de que sairemos bem disso tudo se nos unirmos"
José Lino Sepulcri, presidente da Fecomércio-ES, fez um apelo para que a população não seja negligente com os cuidados exigidos pelas autoridades, como uso de máscara, distanciamento e reforço da higiene, já que essas pequenas ações têm um peso enorme no avanço ou controle da contaminação.
"Estamos juntos no movimento Unidos pela Vacina, em conjunto com outros empresários, porque nós precisamos dessa colaboração de todos, assim como precisamos da vacina o quanto antes. Inclusive, nós louvamos a atitude do governador de querer agilizar as vacinas, em meio a esses problemas políticos do governo federal, e apoiamos os esforços que estão sendo feitos"