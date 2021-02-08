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União pró-imunização

Luiza Trajano lança movimento para vacinar todos no Brasil até setembro

"Queremos ajudar a garantir que as vacinas cheguem a qualquer ponto do pais, superando todo e qualquer obstáculo. A cada minuto desperdiçado, centenas de vidas são perdidas nessa batalha", disse a empresária
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 fev 2021 às 19:48

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 19:48

Luiza Trajano participou da abertura da 16ª Semana Justiça pela Paz em Casa
Luiza Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza Crédito: Assessoria de Comunicação do TJES/Divulgação
A empresária Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, lançou nesta segunda-feira (8) um movimento chamado Unidos Pela Vacina, para auxiliar na imunização da população brasileira contra a Covid-19.
"O nosso objetivo e vacinar todos os brasileiros ate setembro deste ano", escreveu a empresária em seu perfil do Instagram.

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Trajano explica que o movimento começou com um chamado que ela fez ao Grupo Mulheres do Brasil, fundado por ela e que reúne mais de 75 mil mulheres no país.
"Queremos ajudar a garantir que as vacinas cheguem a qualquer ponto do pais, superando todo e qualquer obstáculo. A cada minuto desperdiçado, centenas de vidas são perdidas nessa batalha", disse a empresária.
Nesta terça-feira (9), porta-vozes do movimento darão uma entrevista à imprensa sobre a mobilização.
"Os setores da sociedade civil estão trabalhando articuladamente para que todos os brasileiros sejam vacinados até setembro deste ano", diz o comunicado.
O grupo dará detalhes de como o grupo pretende atuar, em diversas instâncias, para ajudar que a vacina chegue a qualquer ponto do país.
Trajano também comemorou a vacinação de sua tia Luiza, de 94 anos. Ela foi a fundadora do Magazine Luiza, que começou como uma loja de departamento em Franca, no interior de São Paulo.
No final de janeiro, empresas privadas brasileiras tentaram negociar com o governo uma autorização para importar 33 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca.
A movimentação, no entanto, foi frustrada após a AstraZeneca negar que venderia para o setor privado e a repercussão negativa na opinião pública.

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