Pessoas em situação de rua na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Mais de 1.600 pessoas em situação de rua tiveram Covid no ES; 35 morreram

Os números correspondem aos registros feitos entre maio de 2020 e março de 2021. Em comparação com os dados coletados até dezembro de 2020, foram 686 novas confirmações, o que corresponde a um aumento de 68,6% em três meses.

O relatório aponta que do total de 1.686 casos confirmados, 443 pessoas apresentavam comorbidades, sendo 13 delas com problemas renais crônicos, 29 com obesidade, 80 com histórico de diabetes, 43 com doenças pulmonares e 224 com cardiopatias, além de 54 tabagistas. Do total de contaminados, o órgão aponta que 905 foram mulheres (53,72%) e 781 foram homens (46,28%).

De acordo com o MPES, o acompanhamento dos dados tem o objetivo de trazer informações para promotores e outros servidores do Ministério Público para compreensão e tomada de ações em prol das pessoas em situação de rua.

“Contribui na compreensão dos impactos da Covid-19 e as implicações na vida da população em situação de rua. Permite, também, ampliar a atuação ministerial por meio de ações institucionais qualificadas visando à defesa de direitos desse grupo extremamente vulnerável e, ainda, impulsionar a fiscalização da aplicação de recursos financeiros, a implementação de políticas públicas e o efetivo controle social”, disse, em comunicado.

MEDIDAS NECESSÁRIAS

Ao fim do relatório, o MPES apresentou medidas urgentes a serem fomentadas e implantadas pelos órgãos públicos. “Aluguel social, benefícios pecuniários nos moldes do auxílio emergencial, instalação de banheiros públicos e lavatórios pelas cidades, fornecimento de alimentação e ampliação dos espaços de acolhimento e alojamento (seja por meio ampliação de serviços já existentes ou instalação de alojamentos provisórios em unidades públicas), sem prejuízo das demais ações”, destacou.

AVANÇO DA PANDEMIA

No relatório apresentado em dezembro de 2020, 11 cidades capixabas ainda não tinham registrado nenhum caso de Covid-19 em pessoas em situação de rua - Conceição do Castelo, Governador Lindenberg, Ibatiba, Ibitirama, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Ponto Belo, São Roque do Canaã, Sooretama e Vila Pavão.