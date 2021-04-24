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Pandemia

Taxa de ocupação de UTIs fica abaixo de 90% em todas as regiões do ES

A ocupação total de leitos de UTI no Estado está em 87,44%. O índice é o mais baixo desde o dia 14 de março, segundo o governo do Estado

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 17:39

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

24 abr 2021 às 17:39
Taxa de ocupação em UTIs fica abaixo de 90% em todas as regiões do ES
Taxa de ocupação em UTIs fica abaixo de 90% em todas as regiões do ES Crédito: Reprodução / Painel de Ocupação de Leitos
A ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento da Covid-19 no Espírito Santo está abaixo de 90% em todas as regiões. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande, na tarde deste sábado (24), e também conta no Painel de Ocupação de Leitos, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Com isso, a ocupação total de leitos no ES também se consolida abaixo dos 90%, registrando 87,44%. O índice, inclusive, é o mais baixo desde o dia 14 de março, quando a ocupação registrada era de 87,98%.
Em publicação nas redes sociais, o governador destacou que o dado é resultado do conjunto de medidas tomadas na gestão da pandemia. Além disso, informou que o Espírito Santo tem, até este sábado (24),  546 leitos para acolher pacientes infectados pelo coronavírus, sendo 412 de enfermaria e 134 de UTI.
Atualmente no Espírito Santo existem 1.067 leitos de UTI para o tratamento da Covid-19. Destes, 933 estão atendendo pacientes, o que corresponde a uma taxa de 87,44% de ocupação. Este é o menor índice de ocupação desde o dia 14 de março, quando 87,98% dos leitos de UTI disponíveis estavam ocupados.
Já nos leitos de enfermaria, dos 1045 disponíveis, 633 estão ocupados, um índice de 60,57%. Considerando as duas estruturas de atendimento, o índice de ocupação total é de 74,15%.
Abaixo, a quantidade total de leitos e a taxa de ocupação em cada região:
  • Metropolitana: dos 656 disponíveis, 586 estão ocupados = 89,33% de ocupação
  • Sul: dos 191 disponíveis, 168 estão ocupados  = 87,96% de ocupação
  • Norte: dos 128 disponíveis, 105 estão ocupados = 82,03% de ocupação
  • Central: dos 92 disponíveis, 74 estão ocupados  = 80,43% de ocupação

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