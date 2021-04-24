Taxa de ocupação de UTIs fica abaixo de 90% em todas as regiões do ES

Em publicação nas redes sociais, o governador destacou que o dado é resultado do conjunto de medidas tomadas na gestão da pandemia. Além disso, informou que o Espírito Santo tem, até este sábado (24), 546 leitos para acolher pacientes infectados pelo coronavírus, sendo 412 de enfermaria e 134 de UTI.
Atualmente no Espírito Santo existem 1.067 leitos de UTI para o tratamento da Covid-19. Destes, 933 estão atendendo pacientes, o que corresponde a uma taxa de 87,44% de ocupação. Este é o menor índice de ocupação desde o dia 14 de março, quando 87,98% dos leitos de UTI disponíveis estavam ocupados.
Já nos leitos de enfermaria, dos 1045 disponíveis, 633 estão ocupados, um índice de 60,57%. Considerando as duas estruturas de atendimento, o índice de ocupação total é de 74,15%.
Abaixo, a quantidade total de leitos e a taxa de ocupação em cada região:
- Metropolitana: dos 656 disponíveis, 586 estão ocupados = 89,33% de ocupação
- Sul: dos 191 disponíveis, 168 estão ocupados = 87,96% de ocupação
- Norte: dos 128 disponíveis, 105 estão ocupados = 82,03% de ocupação
- Central: dos 92 disponíveis, 74 estão ocupados = 80,43% de ocupação