Coronavírus: ES registra 9.124 mortes e passa de 426 mil casos

Covid-19 já infectou mais de 426 mil pessoas no Estado Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik

Mais 32 mortes por Covid-19 foram registradas no Espírito Santo neste sábado (24). Com isso, o número total de óbitos provocados pelo coronavírus desde em março de 2020 chegou a 9.124. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Nas últimas 24 horas foram identificados 1.023 novos casos, chegando a 426.706 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 53.437. Vila Velha aparece em segundo, com 52.681 confirmações da doença, seguido por Vitória (46.160) e Cariacica (33.060).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.938 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.532), em Vila Velha.

Até este sábado (24), mais de 1,2 milhão de testes foram aplicados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 398.862, sendo 763 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.