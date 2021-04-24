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Pandemia

Coronavírus: ES registra 9.124 mortes e passa de 426 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizadas 32 mortes e 1.023 novos casos nas últimas 24 horas

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 17:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2021 às 17:09
coronavírus
Covid-19 já infectou mais de 426 mil pessoas no Estado Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik
Mais 32 mortes por Covid-19 foram registradas no Espírito Santo neste sábado (24). Com isso, o número total de óbitos provocados pelo coronavírus desde em março de 2020 chegou a 9.124. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas foram identificados 1.023 novos casos, chegando a 426.706 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 53.437. Vila Velha aparece em segundo, com 52.681 confirmações da doença, seguido por Vitória (46.160) e Cariacica (33.060).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.938 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.532), em Vila Velha.
Até este sábado (24), mais de 1,2 milhão de testes foram aplicados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 398.862, sendo 763 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até esta sexta-feira (23), 637.260 pessoas já haviam recebido a primeira dose e 189.936 a segunda dose da vacina no Estado. A Secretaria de Estado da Saúde não atualiza o número de vacinados nos fins de semana.

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