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Reforço na saúde

Estado compra mais 230 respiradores para tratar pacientes com Covid-19

Os novos aparelhos respiratórios foram entregues neste sábado (24) e custaram cerca de R$ 12 milhões governo estadual

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 14:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2021 às 14:40
Saúde
Os novos respiradores serão utilizados para a expansão de leitos dedicados ao tratamento da covid-19 no Estado Crédito: Hélio Filho/Secom
O Governo do Espírito Santo comprou 230 novos respiradores pulmonares para atender a expansão de leitos da rede de saúde e auxiliar no enfrentamento do novo coronavírus.  Os equipamentos foram entregues neste sábado (24) e devem começar a ser distribuídos para os hospitais estaduais a partir desta segunda-feira (26).
Estado compra mais 230 respiradores para tratar pacientes com Covid-19
O governador Renato Casagrande e os secretários de Estado, Nésio Fernandes (Saúde) e Tyago Hoffmann (Inovação e Desenvolvimento Econômico), acompanharam a chegada dos produtos no almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde.

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“Continuamos estruturando nossa rede hospitalar, especialmente para o combate à Covid. Depois que a pandemia passar, essa estrutura permanecerá e será um legado em nossa rede física de saúde. Já abrimos 1.066 leitos de UTI exclusivo Covid e mais de mil leitos de enfermaria Covid. Essa terceira onda foi a pior até aqui e conseguimos atender a todos que precisaram de leitos”, disse Casagrande.
Os equipamentos foram adquiridos em compra recente, conduzida pela Subsecretaria de Estado de Administração e Financiamento de Atenção à Saúde, junto à empresa Comércio de Ventiladores Pulmonares Ltda. Eles custaram R$ 12,1 milhões.
Os respiradores serão distribuídos para o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA), em Vila Velha; Hospital Jones dos Santos Neves (HJSN), em Baixo Guandu; Hospital de Urgência Emergência São Lucas (HEUE), em Vitória; Hospital Dório Silva (HDS), na Serra; Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus; e Hospital de Vila Velha (HESVV), no bairro São Torquato
De acordo com o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, os equipamentos serão determinantes para uma assistência eficiente no combate à pandemia.
Saúde
Ao lado do secretário da Saúde, Nésio Fernandes, o governador Renato Casagrande apresentou o modelo dos respiradores comprados pelo Governo do ES Crédito: Hélio Filho/Secom
“São equipamentos essenciais para a manutenção da respiração em pacientes Covid que apresentam alguma deficiência respiratória. Nossa missão é ofertar uma assistência qualificada e integral aos pacientes. Por isso, programamos os processos de compra com o objetivo de atender ao ritmo da expansão de leitos”, explicou o chefe da Saúde.

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