Após 500 mil mortes, governador do ES e secretário reforçam defesa da vacina

Brasil atingiu a marca de 500 mil mortos pela Covid-19 neste sábado (19) Crédito: Ricardo Medeiros

Em seu perfil nas redes sociais, Casagrande publicou que "o luto se impõe desde a primeira morte por tratar-se de doença evitável" e ainda ressaltou a expectativa pelo avanço da campanha de imunização.

500 mil vítimas da COVID-19, no Brasil. O luto se impõe desde a primeira morte por tratar-se de doença evitável. Nossa solidariedade a todas as famílias e nosso desejo de que a imunização avance para libertar o mundo da vulnerabilidade da doença. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) June 19, 2021

Nésio Fernandes também utilizou seu perfil para demonstrar apoio e, em sequência de publicações em espécie de "fio", afirmou que a maioria das mortes acometeu idosos que poderiam ter sido vacinados anteriormente e destacou que, pela memória de quem faleceu, a população vencerá a doença.

500 mil vidas perdidas pelo SARS-COV-2 no Brasil, sendo que mais de 300 mil ocorreram em 2021, quando já haviam vacinas disponíveis e ofertadas ao governo brasileiro. A ampla maioria dos óbitos ocorreu em idosos que poderiam ter sido amplamente vacinados no primeiro trimestre/21. — Nésio Fernandes (@dr_nesio) June 19, 2021

Ethel Maciel, pós-doutora em epidemiologia, citou que muitas das 500 mil mortes por conta da Covid-19 no país poderiam ter sido evitadas com vacinas. Ethel deixou também um recado de solidariedade "a cada mãe, pai, parentes e amigos que perderam seus entes queridos nessa pandemia".