Após 500 mil mortes, governador do ES e secretário reforçam defesa da vacina

O Brasil ultrapassou a marca de 500 mil mortos em decorrência da Covid-19 neste sábado (19). Diante disso, as redes sociais foram tomadas de mensagens de solidariedade destinadas às famílias e amigos das vítimas. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, também se manifestaram, reforçando a defesa da vacina para o controle da pandemia.
Em seu perfil nas redes sociais, Casagrande publicou que "o luto se impõe desde a primeira morte por tratar-se de doença evitável" e ainda ressaltou a expectativa pelo avanço da campanha de imunização.
Nésio Fernandes também utilizou seu perfil para demonstrar apoio e, em sequência de publicações em espécie de "fio", afirmou que a maioria das mortes acometeu idosos que poderiam ter sido vacinados anteriormente e destacou que, pela memória de quem faleceu, a população vencerá a doença.
Ethel Maciel, pós-doutora em epidemiologia, citou que muitas das 500 mil mortes por conta da Covid-19 no país poderiam ter sido evitadas com vacinas. Ethel deixou também um recado de solidariedade "a cada mãe, pai, parentes e amigos que perderam seus entes queridos nessa pandemia".