ES recebe mais de 30 mil doses da vacina Astrazeneca contra a Covid-19

As doses chegaram ao Estado de avião e foram levadas para os refrigeradores da Secretaria de Estado da Saúde

“A Secretaria da Saúde informa que na manhã deste sábado (19), recebeu do Ministério da Saúde, 33.250 doses da vacina Astrazeneca para reposição das doses utilizadas no projeto Viana Vacinada. As doses foram encaminhadas para a Rede de Frio do Estado onde metade delas serão planilhadas para serem distribuídas aos municípios e a outra metade reservadas para as segundas doses do projeto Viana Vacinada”.