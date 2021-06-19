Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Combate à pandemia

ES recebe mais de 30 mil doses da vacina Astrazeneca contra a Covid-19

As doses chegaram no Aeroporto de Vitória na manhã deste sábado (19) e serão utilizadas para repor o projeto Viana Vacinada, além de ser distribuída também para outros municípios capixabas
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

19 jun 2021 às 12:45

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 12:45

ES recebe mais de 30 mil doses da vacina Astrazeneca contra a Covid-19
As doses chegaram ao Estado de avião e foram levadas para os refrigeradores da Secretaria de Estado da Saúde Crédito: Divulgação / Ministério da Saúde
Espírito Santo recebeu mais um lote de vacinas contra a Covid-19. Na manhã deste sábado (19) chegaram no Aeroporto de Vitória mais 33.250 doses da Astrazeneca, enviadas pelo Ministério da Saúde.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o lote será utilizado para reposição das doses utilizadas no projeto Viana Vacinada e para outros municípios. As vacinas já foram encaminhadas para a Rede de Frios do Estado. Confira a nota na íntegra:
“A Secretaria da Saúde informa que na manhã deste sábado (19), recebeu do Ministério da Saúde, 33.250 doses da vacina Astrazeneca para reposição das doses utilizadas no projeto Viana Vacinada. As doses foram encaminhadas para a Rede de Frio do Estado onde metade delas serão planilhadas para serem distribuídas aos municípios e a outra metade reservadas para as segundas doses do projeto Viana Vacinada”.

112 MIL DOSES RECEBIDAS NESTA SEXTA E SÁBADO

Com este novo montante, o Estado recebeu um total de 112.420 unidades de imunizantes contra o coronavírus nos últimos dois dias. Além das 33.250 doses da Astrazeneca recebidas neste sábado (19), chegaram também nesta sexta (18) um lote com 47.970 doses da Pfizer e outro com 31.200 unidades do imunizante da Coronavac.

Veja Também

Vitória promete agendar vacinas para população com 40 ou mais na próxima semana

Vila Velha começa a imunizar pessoas acima de 40 anos na terça-feira (22)

Pandemia: capixabas contam como é ter vida "normal" em outros países

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados