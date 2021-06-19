ES recebe mais de 30 mil doses da vacina Astrazeneca contra a Covid-19

O Espírito Santo recebeu mais um lote de vacinas contra a Covid-19. Na manhã deste sábado (19) chegaram no Aeroporto de Vitória mais 33.250 doses da Astrazeneca, enviadas pelo Ministério da Saúde.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o lote será utilizado para reposição das doses utilizadas no projeto Viana Vacinada e para outros municípios. As vacinas já foram encaminhadas para a Rede de Frios do Estado. Confira a nota na íntegra:
“A Secretaria da Saúde informa que na manhã deste sábado (19), recebeu do Ministério da Saúde, 33.250 doses da vacina Astrazeneca para reposição das doses utilizadas no projeto Viana Vacinada. As doses foram encaminhadas para a Rede de Frio do Estado onde metade delas serão planilhadas para serem distribuídas aos municípios e a outra metade reservadas para as segundas doses do projeto Viana Vacinada”.
112 MIL DOSES RECEBIDAS NESTA SEXTA E SÁBADO
Com este novo montante, o Estado recebeu um total de 112.420 unidades de imunizantes contra o coronavírus nos últimos dois dias. Além das 33.250 doses da Astrazeneca recebidas neste sábado (19), chegaram também nesta sexta (18) um lote com 47.970 doses da Pfizer e outro com 31.200 unidades do imunizante da Coronavac.