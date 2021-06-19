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Combate à Covid-19

Vitória promete agendar vacinas para população com 40 ou mais na próxima semana

A informação foi passada pela Secretaria de Saúde da Capital. Do outro lado da Terceira Ponte, Vila Velha abre nesta segunda (21) o agendamento para o novo grupo
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

19 jun 2021 às 12:22

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 12:22

Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura de Vitória informou que vai abrir agendamento para vacinação contra Covid-19 em pessoas com 40 anos ou mais na próxima semana. A informação foi passada pela Secretaria de Saúde da Capital (Semus).

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Assim, o município vai ampliando a vacinação para novas faixas etárias. Nesta semana, vagas já haviam sido abertas para o grupo de 45 anos ou mais na cidade. Até o momento, 254.060 já foram vacinadas em Vitória, entre a primeira e a segunda dose.

VILA VELHA ABRE AGENDAMENTO NA SEGUNDA

A expectativa para esta faixa etária aumentou após a prefeitura de Vila Velha anunciar a abertura do agendamento de vacinas contra a Covid-19 para pessoas com 40 anos ou mais, sem comorbidades, a partir de segunda-feira (21). Serão abertas 6.500 vagas para se vacinar a partir das 15h, no site da prefeitura. Quem conseguir fazer o agendamento, será imunizado na terça (22).

MAIS DOSES CHEGAM AO ES

Os agendamentos dos municípios vão sendo cada vez mais constantes com a chegada de mais doses de vacinas contra a Covid-19 no Espírito Santo. Nesta sexta-feira (18), foram recebidos 47.970 imunizantes da Pfizer no início da madrugada, além de outro lote da Coronavac, com 31.200 doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Já neste sábado (19), mais 33.250 doses da Astrazeneca foram recebidas no Aeroporto de Vitória. 
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as doses da Pfizer e Coronavac começaram a ser enviadas para os municípios ainda na tarde desta sexta-feira (18) e serão destinadas para a segunda dose em atraso, no caso da Coronavac. Já o lote de vacinas da Pfizer terá 80% direcionado à aplicação das primeiras doses na população geral, por faixa etária, e 20% aos grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, como trabalhadores da educação e Pessoas com Deficiência (PcD) permanente.
As vacinas da Astrazeneca, segundo a Sesa, serão utilizadas para reposição das doses utilizadas no projeto Viana Vacinada e para distribuição a outros municípios

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