Coronavírus: ES chega a 11.269 mortes e tem mais de 506 mil casos

O Espírito Santo chegou a 11.269 mortes e 506.543 casos confirmados do novo coronavírus neste sábado (19). Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados cinco óbitos e 779 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Neste sábado, o Brasil atingiu a marca de 500 mil mortes por Covid-19. Mais de 17 milhões de brasileiros já foram infectados pelo vírus.
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 64.349. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 62.704 confirmações da doença, seguida por Vitória (54.245) e Cariacica (38.949). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (25.853), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Cambrui, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.431 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.736. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.734), também em Vitória.
Até este sábado (19), mais de 1,54 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 479.882, com um acréscimo de 439 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.
VACINAÇÃO
A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua no Estado. Até a tarde de sábado, um total de 1.335.601 pessoas haviam recebido a primeira dose da vacina. Dessas, 469.653 também já receberam a segunda dose, o que configura a imunização completa.