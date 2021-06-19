Coronavírus: ES chega a 11.269 mortes e tem mais de 506 mil casos

Mais de 11 mil capixabas já morreram em decorrência da Covid-19 Crédito: Pixabay

Já no recorte feito por bairros, Jardim Cambrui, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.431 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.736. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.734), também em Vitória.

Até este sábado (19), mais de 1,54 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 479.882, com um acréscimo de 439 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

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