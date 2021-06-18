Veja como funcionam lojas e restaurantes no ES nesta semana

Com o novo mapa de risco apresentado nesta sexta-feira (18) pelo governo do Estado, mais cidades do Espírito Santo entraram para a classificação de risco moderado e algumas foram para o risco baixo. Diante disso, elas terão a ampliação dos dias e horários de funcionamento do comércio, serviços e restaurantes. Aquelas no risco baixo, inclusive, ficam livres de qualquer restrição para as atividades comerciais.
A partir de segunda-feira (21), estarão no risco alto as cidades de Ibatiba, Ibiraçu, Mantenópolis, Marataízes e Pinheiros. Nelas, o comércio de rua poderá abrir das 10h às 18h de segunda a sexta-feira, e de 10h às 14h aos sábados. No domingo não há permissão para funcionar.
Com a inclusão de Viana, agora todas as cidades da Grande Vitória estão em risco moderado. Nelas e nos municípios que migram a partir de segunda-feira (21) para essa classificação de risco (58 ao todo), o comércio terá funcionamento normal. Os bares também podem abrir, porém com limitação de horário. Também estão classificados dessa forma grandes polos regionais como Linhares, São Mateus e Aracruz.
Outras 15 cidades estão classificadas como risco baixo, inclusive Colatina. Nelas, não há qualquer restrição para o funcionamento das atividades econômicas. Não há municípios no risco extremo.
Veja abaixo como fica o funcionamento em cada classificação de risco
RISCO ALTO - 05 CIDADES
Comércio
- Comércio de rua não essencial abre de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e, no sábado, das 10h às 14h. Não pode funcionar aos domingos.
- Os shoppings podem funcionar de segunda a sexta-feira, de 12h às 20h e, no sábado, das 12h às 16h.
- As restrições não valem para estabelecimentos essenciais, que são farmácias, comércio atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e de água, supermercados, padarias, lojas de produtos alimentícios, lojas de cuidados animais e insumos agrícolas, postos de combustíveis, borracharias, oficinas mecânicas, casas lotéricas e bancos.
Bares e restaurantes
- As lanchonetes, cafeterias, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas alcoólicas podem funcionar entre 10h e 20h de segunda a sexta-feira, e das 10h às 16h no sábado.
- É proibido o consumo presencial de bebidas alcoólicas e a venda nas modalidades take away e drive thru em distribuidoras de bebidas, lojas de conveniência e similares.
- Os restaurantes em shoppings podem funcionar das 12h às 20h de segunda à sexta-feira, e no sábado das 12h às 16h. Bares não abrem.
Shopping centers
Academias
Salões de beleza e serviços em geral
- O funcionamento dos salões de beleza, assim como demais serviços, têm horário de funcionamento livre. De acordo com a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, a recomendação é que abram a partir das 9h, para evitar sobrecarga do serviço de transporte público.
Postos de gasolina
- Considerado estabelecimento essencial, não há restrição de dias e horários.
RISCO MODERADO - 58 CIDADES
Comércio
- Funciona normalmente, sem restrição de dia ou horário.
Bares e restaurantes
Bares, lanchonetes, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas alcoólicas podem funcionar de segunda a sábado, das 7h às 22h e, no domingo, das 7h às 16h.
RISCO BAIXO - 15 CIDADES
- Não há restrição de dia ou horário para nenhuma atividade comercial, incluindo bares e restaurantes.
- Estabelecimentos ainda têm que manter medidas preventivas de redução do rico de contágio, como uso de máscara por clientes e trabalhadores, disponibilização de álcool em gel e manutenção do distanciamento social.