ES recebe mais de 154 mil doses da vacina Astrazeneca neste domingo

O Espírito Santo recebe mais 154.750 doses da vacina Astrazeneca, contra a Covid-19, na tarde deste domingo (20). A chegada dos imunizantes, enviados pelo Ministério da Saúde, foi divulgada pelo governador Renato Casagrande em seu perfil no Twitter.
Casagrande também compartilhou neste sábado (19) uma divulgação feita pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, apontando os dados da vacinação contra a Covid-19 e lembrando que ainda faltam registros a serem lançados.
Segundo a publicação, o Estado tem 1.399.218 vacinados com a primeira dose e 482.165 que já receberam a segunda dose, um total de 1.881.383 doses aplicadas.
MAIS DE 500 MIL MORTOS NO PAÍS
O Brasil ultrapassou a marca de 500 mil mortos em decorrência da Covid-19 neste sábado. Diante disso, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, se manifestaram, reforçando a defesa da vacina para o controle da pandemia.
Em seu perfil nas redes sociais, Casagrande publicou que "o luto se impõe desde a primeira morte por tratar-se de doença evitável" e ainda ressaltou a expectativa pelo avanço da campanha de imunização. Nésio Fernandes também utilizou seu perfil para demonstrar apoio e, em sequência de publicações em espécie de "fio", afirmou que a maioria das mortes acometeu idosos que poderiam ter sido vacinados anteriormente e destacou que, pela memória de quem faleceu, a população vencerá a doença.