ES recebe mais de 154 mil doses da vacina Astrazeneca neste domingo

154.750 doses da vacina AstraZeneca enviadas pelo @minsaude chegarão ao ES na tarde de hoje. Cada dose precisa ser comemorada pois nelas se encontra a esperança de superarmos este momento e salvar vidas. Entregaremos imediatamente aos municípios para aplicação da segunda dose.

Casagrande também compartilhou neste sábado (19) uma divulgação feita pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, apontando os dados da vacinação contra a Covid-19 e lembrando que ainda faltam registros a serem lançados.

Segundo a publicação, o Estado tem 1.399.218 vacinados com a primeira dose e 482.165 que já receberam a segunda dose, um total de 1.881.383 doses aplicadas.

Em seu perfil nas redes sociais, Casagrande publicou que "o luto se impõe desde a primeira morte por tratar-se de doença evitável" e ainda ressaltou a expectativa pelo avanço da campanha de imunização. Nésio Fernandes também utilizou seu perfil para demonstrar apoio e, em sequência de publicações em espécie de "fio", afirmou que a maioria das mortes acometeu idosos que poderiam ter sido vacinados anteriormente e destacou que, pela memória de quem faleceu, a população vencerá a doença.