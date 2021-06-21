Moradores sem comorbidades com 35 anos ou mais foram vacinados contra a Covid-19 na comunidade de Santa Maria, São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no sábado (19). Segundo a prefeitura, a ação teve o objetivo de evitar que doses da Pfizer fossem perdidas. O secretário Municipal de Saúde, Henrique Follador, disse que nos próximos dias o município continuará aplicando os imunizantes em pessoas com idade entre 40 e 49 anos.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o secretário explicou que a ação do sábado foi uma “otimização das doses”, não o início oficial da vacinação de um novo grupo de pessoas dessa idade.
Covid - cidade do ES vacina moradores de 35 anos para não perder doses
“A ideia é avançar com certeza, no entanto, o que houve em Santa Maria foi otimização de doses. Os frascos da Pfizer são multidoses e vencem após serem diluídos. As doses precisam ser usadas. Como não tinha mais pessoas da faixa etária de 40 anos, vacinamos com as doses o público de 35 acima, com respaldo na Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que dá essa orientação”, afirmou Follador.
Ainda segundo o secretário de Saúde de São Mateus, a previsão oficial até esta segunda-feira (21) é de continuar vacinando pessoas com 40 anos ou mais nos próximos dias.
PFIZER TEM CONDIÇÕES DIFERENTES DE ARMAZENAMENTO
De acordo com orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), as doses da Pfizer devem ser armazenadas por, no máximo, cinco dias em temperatura de +2 °C a +8 °C; por 14 dias em temperatura de -25 °C a -15 °C; ou durante toda a validade (seis meses) em freezer de ultra baixa temperatura (-80 °C a -60 °C).
Nos municípios, elas são armazenadas descongeladas e, quando entram nesse estado, possuem apenas cinco dias para serem utilizadas. Caso sobrem doses nas unidades de saúde, elas podem ser aplicadas em pessoas de outros grupos para não ocorrer o descarte.
VACINAÇÃO EM SÃO MATEUS
Dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) apontam que São Mateus já aplicou 51.542 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 39.839 distribuídas para a primeira dose e 11.703 para aplicação da segunda dose.