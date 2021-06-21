Cidades da Grande Vitória abrem vacinação para pessoas acima de 40 anos

Pelo menos quatro municípios da Grande Vitória vão abrir agendamento para vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 40 anos ou mais sem comorbidades nesta semana. Abrem vagas para a nova faixa etária já nesta segunda-feira (21) as cidades de Vitória, Vila Velha e Cariacica. Serra vai disponibilizar doses para esse público na quarta (23).
Em Vila Velha, a prefeitura vai disponibilizar 6,5 mil para esse público a partir das 15 horas. A Capital, Vitória, abre 3,9 mil vagas para pessoas acima de 40 anos também às 15 horas, pelo site da prefeitura. Já em Cariacica, as 3 mil vagas estarão disponíveis para agendamento a partir das 17 horas.
A Prefeitura da Serra informou que vai abrir vagas para a vacinação contra a Covid-19 dessa nova faixa etária na próxima quarta-feira (23), às 18 horas, mas ainda não confirmou o número de doses que serão disponibilizadas.