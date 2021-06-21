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Covid-19

Cidades da Grande Vitória abrem vacinação para pessoas acima de 40 anos

Em Vitória e Vila Velha, o agendamento será aberto às 15 horas nos sites das prefeituras. Em Cariacica, as vagas serão disponibilizadas às 17h. Serra abrirá vagas para esse público na próxima quarta (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2021 às 07:51

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 07:51

Vacina Covid-19
Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva
Pelo menos quatro municípios da Grande Vitória vão abrir agendamento para vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 40 anos ou mais sem comorbidades nesta semana. Abrem vagas para a nova faixa etária já nesta segunda-feira (21) as cidades de Vitória, Vila Velha e Cariacica. Serra vai disponibilizar doses para esse público na quarta (23).
Em Vila Velha, a prefeitura vai disponibilizar 6,5 mil para esse público a partir das 15 horas. A Capital, Vitória, abre 3,9 mil vagas para pessoas acima de 40 anos também às 15 horas, pelo site da prefeitura. Já em Cariacica, as 3 mil vagas estarão disponíveis para agendamento a partir das 17 horas.
Prefeitura da Serra informou que vai abrir vagas para a vacinação contra a Covid-19 dessa nova faixa etária na próxima quarta-feira (23), às 18 horas, mas ainda não confirmou o número de doses que serão disponibilizadas.

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