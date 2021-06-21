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Vacina contra a Covid-19

Vitória abre agendamento para pessoas acima dos 40 anos

Serão disponibilizadas 3,9 mil vagas nesta segunda-feira (21), às 15 horas. Vacinação será entre terça (22) e quarta (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2021 às 10:56

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 10:56

Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura de Vitória vai disponibilizar 3,9 mil vagas para agendamento da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira (21), a partir das 15 horas. Podem agendar a dose do imunizante pessoas acima dos 40 anos de idade sem comorbidades. O agendamento é feito no site da prefeitura ou pelo aplicativo Vitória Online.
A vacinação será realizada nesta terça-feira (22), no ginásio da Faculdade Salesiano, na Igreja Batista de Jardim da Penha e no Maanaim Vitória, onde também haverá aplicação de doses na quarta (23).

GRANDE VITÓRIA

Nesta segunda-feira (21), os municípios de Vila Velha e Cariacica também abrem vagas para o público geral acima dos 40 anos ser vacinado contra o coronavírus. Já a Serra, abrirá agendamento para esse grupo na próxima quarta (23).

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