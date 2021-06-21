Vitória abre agendamento para pessoas acima dos 40 anos

A Prefeitura de Vitória vai disponibilizar 3,9 mil vagas para agendamento da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira (21), a partir das 15 horas. Podem agendar a dose do imunizante pessoas acima dos 40 anos de idade sem comorbidades. O agendamento é feito no site da prefeitura ou pelo aplicativo Vitória Online.
A vacinação será realizada nesta terça-feira (22), no ginásio da Faculdade Salesiano, na Igreja Batista de Jardim da Penha e no Maanaim Vitória, onde também haverá aplicação de doses na quarta (23).