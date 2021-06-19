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Vacina contra a Covid-19

Cariacica abre na 2ª agendamento para pessoas com mais de 40 anos

O público poderá marcar dia e horário pelo site da prefeitura; também estarão disponíveis vagas para outros grupos prioritários da campanha de imunização

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 15:49

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

19 jun 2021 às 15:49
O governador Renato Casagrande e o secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes participam da vacinação contra a Covid-19 na unidade básica de saúde do bairro São Francisco em Cariacica
Cariacica amplia vacinação e vai começar a atender o público de 40 anos ou mais Crédito: Ricardo Medeiros
A Prefeitura de Cariacica anunciou que vai abrir vagas para vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 40 anos ou mais. O agendamento estará disponível nesta segunda-feira (21), às 17h. Serão 3 mil doses destinadas a esse grupo, segundo informações da Secretaria de Saúde do município. A marcação das vacinas é feita pelo site vacina.cariacica.es.gov.br.
Mais cedo, a partir das 14 horas, também haverá agendamento, mas para outros grupos. Neste horário, a marcação será para trabalhadores da saúde e pessoas com mais de 60 anos que precisam tomar a segunda dose da Astrazeneca. 
Para quem conseguir agendar a vacina, a imunização vai acontecer ao longo da semana nos postos de vacinação do município.

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MAIS DOSES CHEGAM AO ES

Os agendamentos dos municípios vão sendo cada vez mais constantes com a chegada de novas remessas de vacinas contra a Covid-19 no Espírito Santo. Nesta sexta-feira (18), foram recebidos 47.970 imunizantes da Pfizer no início da madrugada, além de outro lote da Coronavac, com 31.200 doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Já neste sábado (19), mais 33.250 doses da Astrazeneca foram recebidas no Aeroporto de Vitória.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as doses começaram a ser enviadas para os municípios ainda na tarde desta sexta-feira (18). A remessa da Coronavac será destinada para a segunda dose em atraso. Já o lote da Pfizer terá 80% direcionado à aplicação das primeiras doses na população geral, por faixa etária, e 20% aos grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, como trabalhadores da educação e Pessoas com Deficiência (PcD) permanente.
As vacinas da Astrazeneca, segundo a Sesa, serão utilizadas para reposição das doses utilizadas no projeto Viana Vacinada e para distribuição a outros municípios.

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