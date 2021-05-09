Quase no Dia das Mães, bebê nasce em carro a caminho do hospital no ES

Antônio logo após nascer dentro de carro Crédito: Acervo pessoal

Sábado (8), às 23h51. Foi neste momento, quando a família seguia de carro de Vila Velha para um hospital na Serra, que o pequeno Antônio decidiu não esperar. Ele nasceu com o carro em movimento, na Reta do Aeroporto, tornando mais especial a comemoração do Dia das Mães para a estilista Larissa Lorenzutti.

Larissa conta que começou a sentir as primeiras contrações - entrou em “trabalho de parto” - por volta das 17h de sábado (8). Estava em casa, na Praia de Itaparica, Vila Velha, acompanhada do marido, o vereador de Vila Velha Bruno Lorenzutti, e de uma equipe formada por uma doula e uma enfermeira obstetra. “Estava sendo acompanhada, com tranquilidade, porque é um processo que às vezes demora horas”, relata.

Larissa Lorenzutti e o Bruno Lorenzutti com o filho Antônio Crédito: Acervo pessoal

Em decorrência da pandemia da Covid-19, a intenção era permanecer em casa, com mais tranquilidade e segurança, até o momento em que fosse necessário realizar o parto. Decisão pautada ainda na experiência anterior de Larissa, cuja filha Antonella levou 10 horas para nascer.

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Ela conta que o parto ocorreria quando chegasse a 10 centímetros de dilatação e que a perspectiva era de seguir para o hospital quando estivesse com 8 centímetros. Mas, ao chegar a 6 centímetros, como estava tendo mais contrações, decidiram ir para o hospital, por orientação da enfermeira.

“Seguimos com tranquilidade. Quem estava dirigindo era meu marido e a enfermeira obstetra foi comigo na parte de trás do veículo. Meu marido manteve a calma. Naquele horário, o foco era andar com prudência para evitar acidente em cruzamentos”, conta Larissa.

NO CAMINHO, O PARTO

Com o aumento das contrações durante o percurso, a família chegou a fazer uma parada com o veículo, mas decidiram seguir para o hospital. Na altura da Reta do Aeroporto, faltando poucos metros para chegar a unidade hospitalar, Antônio nasceu, com a ajuda da enfermeira.

Antônio após chegar ao hospital Crédito: Acervo pessoal

“Foi tudo muito rápido. Tentamos postegar um pouco mais a hora do parto, com a respiração, mas o corpo é inteligente, não tem como segurar. Fiquei ajoelhada no carro, abraçada ao banco. Mas tudo correu bem. Ainda estou anestesiada com a situação, mas muito feliz”, relata a estilista.

Cinco minutos após o nascimento, a família conseguiu chegar ao hospital. Apesar da preocupação, Antônio nasceu bem, chorando. “Na hora foi uma grande preocupação. A enfermeira o enrolou em uma toalha e fechamos os vidros para mantê-lo aquecido”, conta Larissa.

Ao chegarem ao hospital, surpreenderam até o médico Frederico Vitorino Bravin, que os aguardava com uma equipe. O parto havia sido feito pela enfermeira obstetra Telemi Flor de Lira.

Antonio com os pais e a equipe médica Crédito: Acervo pessoal

TRANQUILIDADE APÓS O SUFOCO

Antônio nasceu com 3,376 quilos e com 49 centímetros. E já é o xodó da família e das irmãs Isabela e Antonella, que o conheceram por chamada de vídeo. A mãe e o pequeno permanecerão no hospital até esta segunda-feira (10).