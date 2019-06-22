Bebê nasce em carro a caminho da maternidade em Cariacica

A dona de casa Esthefânia Souza entrou em trabalho de parto e deu à luz em carro, em Cariacica Foto: Manoel Neto/ TV Gazeta Crédito: Manoel Neto/ TV Gazeta

Zion tinha pressa e não esperou a mãe dele chegar à maternidade. O bebê nasceu no carro, no meio do trânsito de Cariacica, na manhã deste sábado (22), a caminho do hospital. A cena chamou atenção de quem passava pelo local, inclusive pela equipe da TV GAZETA, que estava trabalhando na região e chegou até a família minutos depois do parto.

A dona de casa Esthefânia Souza contou começou a sentir as contrações no início da manhã e se preparou para ir para a Maternidade São João Batista, também no município. No carro estavam ela e o marido, Thiago Campos. Quinze minutos depois de saírem de casa, no trajeto até o hospital, Thiago teve que parar o veículo, largar o volante e acudir a mulher.

Tudo durou cerca de cinco minutos. “Quando estávamos passando pelo bairro Santana, ela disse que não ia aguentar. Eu parei o carro, e o neném já estava com a cabeça do lado de fora. Eu puxei o bebê e desenrolei o cordão do pescocinho. A bolsa estourou dentro do carro”, contou o pai de Zion.

Depois do nascimento do menino, a família foi até o hospital e recebeu cuidados médicos. Mãe e filho passam bem.

“Foi dolorido, foi difícil, mas conseguimos. Eu estava passando mal desde 6 horas, mas fiquei enrolando. E ele nasceu dentro do carro”, contou a mãe à equipe da TV GAZETA, ainda recuperando o fôlego exigido para o parto.

Zion nasceu com 50 centímetros e 3,7 quilos. Em breve ele irá para casa conhecer os dois outros dois irmãos.

“Graças a Deus, Deus me capacitou e deu tudo certo. Eu nunca imaginei passar por isso. Estou tremendo igual vara verde”, declarou o pai.