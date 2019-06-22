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Bebê nasce em carro a caminho da maternidade em Cariacica

Parto foi feito pelo pai do bebê no meio do trânsito do município e, por pouco, não foi flagrado pela equipe da TV Gazeta que passava pela região

Publicado em 22 de Junho de 2019 às 17:04

Publicado em 

22 jun 2019 às 17:04
A dona de casa Esthefânia Souza entrou em trabalho de parto e deu à luz em carro, em Cariacica Foto: Manoel Neto/ TV Gazeta Crédito: Manoel Neto/ TV Gazeta
Zion tinha pressa e não esperou a mãe dele chegar à maternidade. O bebê nasceu no carro, no meio do trânsito de Cariacica, na manhã deste sábado (22), a caminho do hospital. A cena chamou atenção de quem passava pelo local, inclusive pela equipe da TV GAZETA, que estava trabalhando na região e chegou até a família minutos depois do parto.
A dona de casa Esthefânia Souza contou começou a sentir as contrações no início da manhã e se preparou para ir para a Maternidade São João Batista, também no município. No carro estavam ela e o marido, Thiago Campos. Quinze minutos depois de saírem de casa, no trajeto até o hospital, Thiago teve que parar o veículo, largar o volante e acudir a mulher. 
Tudo durou cerca de cinco minutos. “Quando estávamos passando pelo bairro Santana, ela disse que não ia aguentar. Eu parei o carro, e o neném já estava com a cabeça do lado de fora. Eu puxei o bebê e desenrolei o cordão do pescocinho. A bolsa estourou dentro do carro”, contou o pai de Zion.
Depois do nascimento do menino, a família foi até o hospital e recebeu cuidados médicos. Mãe e filho passam bem.
“Foi dolorido, foi difícil, mas conseguimos. Eu estava passando mal desde 6 horas, mas fiquei enrolando. E ele nasceu dentro do carro”, contou a mãe à equipe da TV GAZETA, ainda recuperando o fôlego exigido para o parto.
Zion nasceu com 50 centímetros e 3,7 quilos. Em breve ele irá para casa conhecer os dois outros dois  irmãos.
“Graças a Deus, Deus me capacitou e deu tudo certo. Eu nunca imaginei passar por isso. Estou tremendo igual vara verde”, declarou o pai.
Com informações do site G1 ES.

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