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Covid-19

Vídeo: entenda o relatório da CPI da Covid e as acusações contra Bolsonaro

Relatório final foi produzido pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL). Votação para aprovar o texto está marcada para esta terça-feira (26)

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 17:45

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

25 out 2021 às 17:45
O relatório final da CPI da Covid, produzido pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), vai ser votado nesta terça-feira (26) pelos membros da comissão no Senado. A CPI, que foi instalada em abril, terá então um desfecho final. 
No texto apresentado por Calheiros, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é apontado como principal responsável pelo agravamento da pandemia no país. A ele são sugeridas punições por nove tipos de crime, entre eles de responsabilidade e crimes contra humanidade, este último a ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional, em Haia. 

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Além do presidente, o relatório pede o indiciamento de duas empresas e outras 65 pessoas. Na lista estão os filhos do chefe do Planalto, médicos que incentivaram o uso de medicamentos ineficazes contra a Covid-19, ministros e ex-ministros do governo. 
O texto apresentado por Renan Calheiros pode ser modificado antes da votação, por meio de sugestões dos membros da CPI. Para ser aprovado, é necessário ter a maioria dos votos, ou seja, 6 dos 11 membros precisam ser a favor do relatório. 

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