Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Bolsonaro rebate Xuxa após ela pedir que apoiadores dele deixem de segui-la

Apresentadora pediu que quem é 'a favor da vida' assine pedido de impeachment

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 10:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 out 2021 às 10:08
Xuxa e Jair Bolsonaro
Xuxa e Jair Bolsonaro Crédito: Montagem/Instagram
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) respondeu a críticas que a apresentadora Xuxa, 58, fez contra ele nas redes sociais. Em publicação nas redes sociais, a apresentadora havia pedido que quem o apoiasse deixasse de segui-la.
"Se você apoia Xuxa, peço que nos siga", respondeu Bolsonaro. "Seria uma satisfação apontar fatos omitidos para que possamos sempre melhorar e unir nosso país!"
A publicação inicial da apresentadora foi motivada por uma fala do presidente reclamando de ter sido barrado ao tentar assistir a um jogo do Santos no último domingo (10). Na ocasião, a Vila Belmiro recebeu o público que apresentou comprovante de vacinação -o que Bolsonaro não quis fazer.
"Estamos em uma pandemia, a lei serve para todos, porque assim protegemos as pessoas, já morreram 600 mil pessoas", lembrou Xuxa. Ela explicou por que se faz necessário apresentar esse tipo de comprovação: "Porque precisamos seguir o que os cientistas, médicos e a Organização Mundial da Saúde pedem".
"Quem não faz isso, não segue as regras mundiais, é genocida (e ainda tem gente que vai querer argumentar), por favor, deixe de me seguir, deixe de falar comigo", pediu. "E você que é a favor da vida, assine o impeachment agora."
Em maio, Xuxa, a atriz Julia Lemmertz, o youtuber Felipe Neto, o ex-futebolista Walter Casagrande e o escritor Raduan Nassar, entre outros, assinaram um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro protocolado pelo Movimento Vidas Brasileiras. A solicitação foi baseada na "condução desastrosa" da epidemia de Covid-19 pelo governo federal.

Veja Também

Após polêmica, Xuxa assina com a Amazon Prime para reality de drags

Xuxa critica Zé Neto por usar burro em romaria: 'Leva o bichinho nas costas'

Conheça Karinah, a nova dona da mansão de Xuxa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Jair Bolsonaro Xuxa Meneghel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados