Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Repercussão continua

Xuxa critica Zé Neto por usar burro em romaria: 'Leva o bichinho nas costas'

Apresentadora comentou postagem de Luisa Mell em resposta ao cantor

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 10:18

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 out 2021 às 10:18
Xuxa e Zé Neto, da dupla com Cristiano
Xuxa e Zé Neto, da dupla com Cristiano Crédito: Reprodução/Instagram
A apresentadora Xuxa criticou Zé Neto na postagem de Luisa Mell, em resposta ao cantor: "Ou leva ele, o bichinho, nas costas... aí sim é pagar promessa".
A ativista da causa animal ficou revoltada quando soube que Zé Neto está pagando promessa em cima de um burro, no Paraná. O sertanejo, da dupla com Cristiano, saiu de Londrina e está a caminho do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (SP).
Luisa, que inicialmente fez a crítica por vídeos nos stories do Instagram, publicou também um vídeo no feed depois do sertanejo rebater mostrando as boas condições de seus animais.
Luisa Mell mandou um recado na quarta-feira, 29, para o cantor: "Juro, não dá para acreditar. Não foi você quem fez a promessa? Ajoelha no milho, vai andando. Não consigo entender esse negócio", criticou. "Zé Neto, sério, vai você andando, vai de bicicleta, isso sim é pagar promessa! O burro não tem nada a ver com isso, cara. Você tem que dar exemplo."

Veja Também

Zé Neto rebate crítica de Luisa Mell por usar burro em promessa

"Vai a pé", dispara Luisa Mell sobre Zé Neto pagar promessa em cima de burro

Palmeirense, Zé Neto veste camisa do São Paulo, imita gay e se desculpa

Em resposta, o sertanejo publicou também nos stories: "E você, Luísa Mell, cuidado com o que você posta, tá? Porque tudo que você tá postando cabe um processo gigantesco contra você. Eu não maltrato animal. Eu duvido animal mais bem tratado do que os que estão fazendo a romaria. Inclusive, nessa romaria, não vou te desejar mal, vou rezar por você, porque você é uma pessoa que precisa de ajuda. Apoio muito as coisas que você faz, mas, antes de você postar, presta atenção", disse.
A ativista respondeu que também vai rezar para que Zé Neto entenda o que ela disse. "Eu acredito que você está com veterinário, está trocando de bichos, mas você tem ideia do seu poder? De quantas pessoas você influencia, vão ver você fazendo isso e vão fazer igual, e vão maltratar o bicho?", afirmou.
A apresentadora sugeriu que ele use seu dinheiro e sua fama para ajudar os animais e as pessoas. "Se você quiser visitar os cavalos que eu pego, resgatados de maus tratos, em condições terríveis, vai ser muito bacana", convidou Mell.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Xuxa Meneghel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados