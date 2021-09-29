"Vai a pé", dispara Luisa Mell sobre Zé Neto pagar promessa em cima de burro

Luisa Mell detona Zé Neto após sertanejo dizer que fará promessa em cima de um burro Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora e ativista Luisa Mell, 43, teceu duras críticas ao cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano. O sertanejo decidiu pagar uma promessa fazendo uma romaria em cima de um burro, num trajeto de cerca de 800 km, de Londrina (PR) até o Santuário de Aparecida, no interior de São Paulo.

"Fico sabendo agora que um cantor, Zé Neto, de uma dupla sertaneja, fez uma promessa sei lá do quê. E aí, para pagar a promessa, ele vai em cima de um burro andando 1.180 km. Juro, não dá para acreditar", iniciou Luisa, que deu outras opções para o sertanejo.

"Não foi você quem fez a promessa? Ajoelha no milho, vai andando. Não consigo entender esse negócio", completou a apresentadora.

Luisa fez questão de deixar claro que não é contra nenhuma religião e explicou o motivo de ser contra esta.

""Sempre mostro as tragédias que acontecem com animais nessas romarias. Cavalos morrem todos os anos. Vocês acham que Deus gosta disso? Aceito todas as religiões, cada um fala com Deus do jeito que quer, mas pague você a promessa"" Luisa Mell - Apresentadora e ativista