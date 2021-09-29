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"Vai a pé", dispara Luisa Mell sobre Zé Neto pagar promessa em cima de burro

Apresentadora e ativista sugeriu outra forma de cumprir a promessa: "ajoelha no milho"

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 10:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2021 às 10:13
Luisa Mell detona Zé Neto após sertanejo dizer que fará promessa em cima de um burro
Luisa Mell detona Zé Neto após sertanejo dizer que fará promessa em cima de um burro Crédito: Reprodução/Instagram
A apresentadora e ativista Luisa Mell, 43, teceu duras críticas ao cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano. O sertanejo decidiu pagar uma promessa fazendo uma romaria em cima de um burro, num trajeto de cerca de 800 km, de Londrina (PR) até o Santuário de Aparecida, no interior de São Paulo.
"Fico sabendo agora que um cantor, Zé Neto, de uma dupla sertaneja, fez uma promessa sei lá do quê. E aí, para pagar a promessa, ele vai em cima de um burro andando 1.180 km. Juro, não dá para acreditar", iniciou Luisa, que deu outras opções para o sertanejo.
"Não foi você quem fez a promessa? Ajoelha no milho, vai andando. Não consigo entender esse negócio", completou a apresentadora.
Luisa fez questão de deixar claro que não é contra nenhuma religião e explicou o motivo de ser contra esta.
""Sempre mostro as tragédias que acontecem com animais nessas romarias. Cavalos morrem todos os anos. Vocês acham que Deus gosta disso? Aceito todas as religiões, cada um fala com Deus do jeito que quer, mas pague você a promessa""
Luisa Mell - Apresentadora e ativista
Por fim, ela mandou mais um recado para Zé Neto. "Quer fazer promessa, faz você, paga você. Esse negócio devia ser proibido. Ô, Zé Neto, sério, vai você andando, vai de bicicleta. Aí sim é pagar promessa, sabe. O burro não tem nada a ver com isso, cara. Pessoa pública devia dar exemplo", dispara a apresentadora.

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