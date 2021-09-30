Zé Neto rebate crítica de Luisa Mell por usar burro em promessa

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, paga promessa de andar de burro Crédito: Instagram/@zenetotoscanooficial

Após receber duras críticas de Luisa Mell e de internautas, o sertanejo Zé Neto resolveu se pronunciar sobre o pagamento da promessa de ir a Aparecida do Norte (SP) em cima de um burro. Um dos pontos citados pelo sertanejo é de que o trajeto partiria de Camanducaia (SP) e não de Londrina (PR), o que tornaria a viagem bem menor que a divulgada nas redes.

"A internet é uma maravilha, mas deu voz a tanta gente que fala coisa sem saber... é tão triste que chega a ser engraçado", disse ele, explicando que o trajeto é de cerca de 300 quilômetros e não 800. "Só se meu burro fosse Highlander e meu ** fosse de ferro para aguentar andar mil e tantos quilômetros", disse num dos stories. Na sequência, ele mostrou no mapa o percurso a ser feito.

Zé Neto também fala que os animais são saudáveis e sua jornada conta com revezamento dos burros e a presença de veterinários para tomar conta deles.

"Mostrar para vocês a saúde dos animais. Todos os animais 'gordos', comendo feno… isso aqui é para provar para vocês, gente. Saiu um monte de comentário, um monte de gente falando m., é porque talvez não saiba ou não conheça", começou o cantor.

"A gente reveza um animal por dia, estão aqui nossos dois veterinários, com certeza sempre preservando o melhor estado de saúde dos animais. E estamos aí, galera, vamos mais um dia", continuou o sertanejo.

Zé Neto disse que o trajeto tem cerca de seis dias e é feito dentro do limite dos animais. "Nós estamos andando cerca de 300 quilômetros mais ou menos, 200 e pouco. A gente vai andando dentro do limite dos animais e da gente também, falar para vocês, moçada. Para quem não sabe e não conhece, haja hipogloss", disse fazendo referência à pomada para assaduras.