Perrengue: Zé Neto é barrado ao tentar entrar no México, diz colunista

Zé Neto passou por um perrengue chique nesta segunda-feira (16), quando seguia para Cancún fazer quarentena antes de seguir para os EUA. Segundo o colunista Leo Dias, o sertanejo foi barrado no México ao tentar entrar no país com mais de 10 mil dólares.
O motivo é que a receita só deixa entrar com dez mil reais, o equivalente a dois mil dólares. Ao passar esta quantia, o valor deve ser declarado, ação que o sertanejo não executou.
De acordo com a publicação, Zé Neto conseguiu declarar o dinheiro no aeroporto e seguiu para curtir as férias em família.