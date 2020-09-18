Restaurante no ES dá desconto de 50% na moqueca para quem teve Covid

Moqueca pela metade do preço até este domingo (20) Crédito: Marcelo Moryan

Um bar e restaurante com unidades em Jardim Camburi , em Vitória, e Bairro de Fátima, na Serra, resolveu inovar e está oferecendo 50% de desconto aos clientes que, comprovadamente, contraíram a Covid-19. A promoção começa nesta sexta (18) e vai até domingo (20). A condição é que o cliente apresente o laudo médico atestando que tenha contraído a doença e esteja curado. No Estado, segundo o Painel Covid-19, estão confirmados 122.471 casos do novo coronavírus.

Até quem está em isolamento em casa, cumprindo as orientações das autoridades sanitárias, pode aproveitar a promoção, que contempla 30 pratos à base de frutos do mar, incluído a tradicional moqueca capixaba , do My Fish Gastrobar. Basta acionar, pelo WhatsApp, o serviço de entrega próprio do estabelecimento que receberá o pedido em sua residência.

“Tanta coisa foi perdida. Economia, projetos, saúde, tempo sonhos e vidas. A boa notícia é que os números estão caindo e estamos cada vez mais próximos de uma vacina eficiente e acessível. Mas já que não conseguimos erradicar o vírus de vez, p recisamos ser criativos e adaptáveis ao chamado ‘novo normal’”, diz a mensagem do restaurante publicada nas redes sociais.

Proprietário do restaurante, Fabrício do Nascimento explica que já é tradição dos seus restaurantes fazer promoções inusitadas. “O nosso marketing sempre nos orienta a fazer um burburinho, fazer uma coisa diferente e movimentar a nossa página nas redes sociais. Por isso, essa ação”, diz o empresário. “A gente não quer mesmice”, complementa.

Jardim Camburi é o bairro do Estado campeão em casos do novo coronavírus: são 2.010 ocorrências registradas e 33 mortes pela doença. O Bairro de Fátima, na Serra, por sua vez, registra 173 casos com um óbito.

serviço de entrega (delivery) dos dois restaurantes atende pelo zap 99838-4463 ou 3094-9886. ⠀Os endereços: Av. Mário Batalha, 277 - Bairro de Fátima e R. Júlia Lacourt Penna, 718 - Jardim Camburi. A área de entrega contempla os bairros próximos às duas unidades.

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