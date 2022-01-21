Ex-presidente Lula e Fabiano Contarato em um enconto em Brasilia, em 2021. Novo encontro seria na próxima sexta-feira (28), mas foi adiado Crédito: Ricardo Stuckert/Divulgação

Contarato, que vem sendo incentivado pelo PT a ser candidato ao governo do Estado , afirmou que a decisão foi tomada diante do cenário da pandemia, devido ao aumento de casos do coronavírus

"Por conta do número de contaminados que tem aumentado, e também vindo de acordo com o que defendi durante a CPI da Covid, tivemos essa deliberação. A presença do Lula está confirmada mas de forma virtual. Em março, ele tem agenda para vir ao Estado”, confirmou o senador.

Your browser does not support the audio element. Lula não virá para filiação de Contarato ao PT, mas deve visitar o ES em março

De acordo com a presidente estadual do partido, Jackeline Rocha, Lula virá ao Espírito Santo em uma caravana pelos municípios de Norte a Sul do Estado. Pode haver mudanças na agenda dependendo das normas sanitárias de enfrentamento até a data.

Na cerimônia virtual de filiação de Contrato, Lula deve falar sobre o cenário político do Estado para as eleições de outubro. No âmbito nacional, o partido tem discutido aliança com o PSB para apoiar a candidatura do ex-presidente.

No Estado, o PSB é o partido do governador Renato Casagrande , que deve tentar a reeleição. Mas, segundo Jackeline Rocha, apesar da possibilidade de Contarato entrar na disputa das eleições estaduais como candidato do PT, não há empecilhos para que a aliança entre os partidos também seja feita no Estado.