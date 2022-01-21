A cerimônia de filiação do senador Fabiano Contarato ao Partido dos Trabalhadores (PT), marcada para a próxima sexta-feira (28), que antes seria realizada de presencial, agora vai ocorrer de forma totalmente virtual. O evento iria contar com a presença do ex-presidente Lula, que é pré-candidato do PT à Presidência da República. Com a mudança no formato da cerimônia, a visita do ex-presidente ao Espírito Santo só deve ocorrer em março.
Contarato, que vem sendo incentivado pelo PT a ser candidato ao governo do Estado, afirmou que a decisão foi tomada diante do cenário da pandemia, devido ao aumento de casos do coronavírus.
"Por conta do número de contaminados que tem aumentado, e também vindo de acordo com o que defendi durante a CPI da Covid, tivemos essa deliberação. A presença do Lula está confirmada mas de forma virtual. Em março, ele tem agenda para vir ao Estado”, confirmou o senador.
Lula não virá para filiação de Contarato ao PT, mas deve visitar o ES em março
De acordo com a presidente estadual do partido, Jackeline Rocha, Lula virá ao Espírito Santo em uma caravana pelos municípios de Norte a Sul do Estado. Pode haver mudanças na agenda dependendo das normas sanitárias de enfrentamento até a data.
Na cerimônia virtual de filiação de Contrato, Lula deve falar sobre o cenário político do Estado para as eleições de outubro. No âmbito nacional, o partido tem discutido aliança com o PSB para apoiar a candidatura do ex-presidente.
No Estado, o PSB é o partido do governador Renato Casagrande, que deve tentar a reeleição. Mas, segundo Jackeline Rocha, apesar da possibilidade de Contarato entrar na disputa das eleições estaduais como candidato do PT, não há empecilhos para que a aliança entre os partidos também seja feita no Estado.
“O momento é de unir forças. Mais do que um cenário eleitoral, estamos decidindo o futuro que queremos. É uma luta pela democracia. Queremos criar um palanque para o Lula no Espírito Santo, e para isso estamos dialogando com outros partidos como PSol, PCdoB, Rede, e também com os partidos em que já há diálogo nacional, como PSB e PV”, afirmou.