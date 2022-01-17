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Leonel Ximenes

Lula vem ao ES para filiar o senador Contarato ao PT

Dirigentes e as grandes estrelas do partido foram convidados para o ato de filiação

Públicado em 

17 jan 2022 às 11:35
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

10/03/2021 - O Ex-presidente poderá se tornar elegível para as próximas eleições após decisão de juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) de anular suas condenações pela Lava Jato.
O ex-presidente Lula, atração principal do ato de filiação de Contarato ao PT Crédito: AE
Lula, o pré-candidato do PT à Presidência da República, vem ao Espírito Santo para prestigiar a filiação do senador Fabiano Contarato (ES) ao partido. Será no próximo dia 28, uma sexta-feira, às 18h, em local a ser definido. 
Jackeline Rocha, presidente estadual do partido, enviou convite aos dirigentes e militantes do PT para a filiação do parlamentar, que já é cogitado para ser o candidato da legenda ao governo do Estado nas eleições de outubro.
Estão convidados para o ato de filiação senadores, a presidente nacional do PT, Gleisi  Hoffmann,  deputados federais, estaduais, governadores, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e presidentes municipais do partido, dirigentes e lideranças dos movimentos sociais organizados e a militância.
Segundo Jackeline Rocha, já confirmaram presença na filiação do senador capixaba o governador  Wellington Dias (PI), os senadores Paulo Rocha (PA) e Jaques Wagner (BA) e parte da bancada federal do Partido dos Trabalhadores. 
Contarato anunciou no dia 13 de dezembro do ano passado sua desfiliação da Rede, partido pelo qual foi eleito em 2018. Na ocasião, ele revelou que recebeu convite de vários partidos e justificou a escolha pelo PT. "Com a militância social e as lideranças do PT, pretendo somar esforços para que o país retome sua trilha de desenvolvimento, pleno emprego, defesa dos direitos humanos, proteção e oportunidade aos mais pobres, apoio do Estado às maiorias minorizadas, combate a todo tipo de desigualdade, investimento em saúde e educação."

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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