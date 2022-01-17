Lula vem ao ES para filiar o senador Contarato ao PT

Lula
, o pré-candidato do PT à Presidência da República, vem ao Espírito Santo para prestigiar a filiação do senador Fabiano Contarato (ES) ao partido. Será no próximo dia 28, uma sexta-feira, às 18h, em local a ser definido.
Jackeline Rocha, presidente estadual do partido, enviou convite aos dirigentes e militantes do PT para a filiação do parlamentar, que já é cogitado para ser o candidato da legenda ao governo do Estado
nas eleições de outubro.
Estão convidados para o ato de filiação senadores, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, deputados federais, estaduais, governadores, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e presidentes municipais do partido, dirigentes e lideranças dos movimentos sociais organizados e a militância.
Segundo Jackeline Rocha, já confirmaram presença na filiação do senador capixaba o governador Wellington Dias (PI), os senadores Paulo Rocha (PA) e Jaques Wagner (BA) e parte da bancada federal do Partido dos Trabalhadores.
Contarato anunciou no dia 13 de dezembro do ano passado sua desfiliação da Rede
, partido pelo qual foi eleito em 2018. Na ocasião, ele revelou que recebeu convite de vários partidos e justificou a escolha pelo PT. "Com a militância social e as lideranças do PT, pretendo somar esforços para que o país retome sua trilha de desenvolvimento, pleno emprego, defesa dos direitos humanos, proteção e oportunidade aos mais pobres, apoio do Estado às maiorias minorizadas, combate a todo tipo de desigualdade, investimento em saúde e educação."