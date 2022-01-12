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Marido e filho também

Senador Fabiano Contarato testa positivo para Covid-19

Segundo Contarato, o marido e o filho também estão infectados, mas todos com sintomas leves e seguindo protocolos. Anúncio foi feito em publicação nas redes sociais
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 jan 2022 às 11:33

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 11:33

Senador Fabiano Contarato
Senador Fabiano Contarato Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado
Senador Fabiano Contarato testa positivo para Covid-19
O senador capixaba Fabiano Contarato (PT) informou, através de um publicação nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (12), que testou positivo para a Covid-19. Na publicação, o senador afirmou que o marido e o filho também foram infectados pelo vírus. Contarato destacou que ele e a família estão com sintomas leves e seguem os protocolos de isolamento social.
Na publicação, o senador pede que a população continue com os cuidados de prevenção: “A pandemia não acabou”, diz.
O Espírito Santo tem registrado recordes de casos de coronavírus. Na última segunda-feira (10), foram registradas 6.945 novas infecções – o maior número de toda a pandemia, segundo o Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
No estado, a variante Ômicron, que apresenta maior velocidade de transmissão, já representa 97% dos casos registrados de Covid-19 em janeiro. A mutação é a quinta e mais recente classificada como variante de preocupação pela Organização Mundial de Saúde.

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