Símbolo do ES, moqueca capixaba pode ter seu dia nacional

Maior símbolo da culinária capixaba, a moqueca capixaba
já tem o seu dia estadual (30 de setembro), mas a mesma data poderá ser comemorada em todo o país, como prevê o projeto de lei do deputado federal Ted Conti
(PSB), apresentado nesta quarta-feira (6) na Câmara dos Deputados.
O Dia Nacional da Moqueca Capixaba, se for aprovado em Brasília
, é também uma homenagem à data de nascimento do jornalista Cacau Monjardim, de 92 anos, autor da célebre frase “Moqueca é capixaba, o resto é peixada” (alguma dúvida?).
A frase teve origem em uma viagem do jornalista à Bahia
, onde Cacau Monjardim provou e avaliou o gosto da iguaria do Estado vizinho. Mas, para que não pairasse dúvidas sobre a verdadeira e autêntica moqueca, ele cunhou a expressão já conhecida em todo o país.
“Famosa internacionalmente, a moqueca capixaba, além de ser o prato mais representativo da culinária do Espírito Santo, foi declarada patrimônio imaterial e atrai turistas e movimenta a economia, gerando emprego e renda no Estado”, justifica o parlamentar socialista que apresentou o projeto.
O Dia da Moqueca Capixaba foi instituído pela Prefeitura de Vitória
em 2012 e, no ano seguinte, o governo do Estado
oficializou a data como Dia Estadual da Moqueca Capixaba. Em todo 30 de setembro, é comum que restaurantes do Estado façam promoções do prato mais famoso da culinária do ES.