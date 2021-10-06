Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Símbolo do ES, moqueca capixaba pode ter seu dia nacional

Se projeto de lei for aprovado na Câmara dos Deputados, data será a mesma do dia estadual, 30 de setembro

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 19:11

Públicado em 

06 out 2021 às 19:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Moqueca capixaba no fogo: paixão estadual, paixão nacional
Moqueca capixaba no fogo: paixão estadual, paixão nacional Crédito: Marcelo Moryan
Maior símbolo da culinária capixaba, a moqueca capixaba já tem o seu dia estadual (30 de setembro), mas a mesma data poderá ser comemorada em todo o país, como prevê o projeto de lei do deputado federal Ted Conti (PSB), apresentado nesta quarta-feira (6) na Câmara dos Deputados.
O Dia Nacional da Moqueca Capixaba, se for aprovado em Brasília, é também uma homenagem à data de nascimento do jornalista Cacau Monjardim, de 92 anos, autor da célebre frase “Moqueca é capixaba, o resto é peixada” (alguma dúvida?).
"É uma grande conquista, um reconhecimento nacional à qualidade da nossa moqueca. Os deputados vão aprovar, tenho certeza, porque temos tradição e a moqueca capixaba ultrapassou os limites do Estado"
Cacau Monjardim - Jornalista, autor da frase “Moqueca é capixaba, o resto é peixada”
A frase teve origem em uma viagem do jornalista à Bahia, onde Cacau Monjardim provou e avaliou o gosto da iguaria do Estado vizinho. Mas, para que não pairasse dúvidas sobre a verdadeira e autêntica moqueca, ele cunhou a expressão já conhecida em todo o país.

Veja Também

Na terra da moqueca, capixabas podem comer tubarão sem saber

Moqueca capixaba é divina, mas sozinha não faz milagres pelo turismo

“Famosa internacionalmente, a moqueca capixaba, além de ser o prato mais representativo da culinária do Espírito Santo, foi declarada patrimônio imaterial e atrai turistas e movimenta a economia, gerando emprego e renda no Estado”, justifica o parlamentar socialista que apresentou o projeto.
O Dia da Moqueca Capixaba foi instituído pela Prefeitura de Vitória em 2012 e, no ano seguinte, o governo do Estado oficializou a data como Dia Estadual da Moqueca Capixaba. Em todo 30 de setembro, é comum que restaurantes do Estado façam promoções do prato mais famoso da culinária do ES.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Que tal uma moqueca baiana de camarão? Aprenda a receita

Chef do ES apresenta a moqueca capixaba no programa de Rita Lobo no GNT

Michelle Bolsonaro come moqueca de peixe e bobó de camarão em visita ao ES

Da moqueca ao kiéber, 7 pratos que são símbolos de Vitória

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Bahia Câmara dos Deputados espírito santo Gastronomia Moqueca Capixaba ted Conti
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados